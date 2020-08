COVID-19: plus de 100 cas supplémentaires en Ontario et au Québec

L’Ontario et le Québec ont recensé plus de 100 cas chacun de la maladie à coronavirus, samedi.

• À lire aussi: [EN DIRECT 22 AOÛT] Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: Les cas repartent à la hausse au Québec

L’Ontario a signalé 108 infections et un décès supplémentaires. La province la plus populeuse au pays compte à ce jour 41 287 malades et 2797 pertes de vie. Elle a mené plus de 2,7 millions de prélèvements, incluant les 28 656 faits en date du 21 août.

Le Québec, pour sa part, a comptabilisé 104 nouveaux cas et six décès de plus, dont trois qui sont survenus entre le 15 et le 20 août et un qui s’est produit avant le 15 août. La Belle Province affiche de loin le pire bilan au Canada, avec 61 599 cas et 5739 morts. Plus de 1,5 million de prélèvements ont été effectués depuis le début de la pandémie, incluant les 15 950 remontant au 20 août.

La Nouvelle-Écosse a signalé une seule contamination, samedi, pour un total jusqu’ici de 1078 cas.

En fin d’avant-midi, le Canada comptait au total de 124 481 cas depuis le début de la crise. Sept décès supplémentaires sont venus assombrir le triste bilan à 9071 morts.

La situation au Canada:

Québec: 61 599 cas (5739 décès)

Ontario: 41 287 cas (2797 décès)

Alberta: 12 604 cas (228 décès)

Colombie-Britannique: 4825 cas (200 décès)

Saskatchewan: 1595 cas (22 décès)

Nouvelle-Écosse: 1078 cas (64 décès)

Manitoba: 830 cas (12 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 268 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 188 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 44 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 124 481 cas (9071 décès)