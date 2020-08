POULIN, Germaine (née Morin)

À Châteauguay, le 22 juin 2020, à l’âge de, est décédée Madame Germaine Poulin (née Morin), épouse d'Albert Poulin, autrefois de LaSalle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gabrielle, Gaétane (Aimé Carbonneau), Jocelyne (Guy Daoust), Claudette (Wilfrid Holloway), Roger (Diane Boudreau), Michel, France (Jean-Denis Clairoux) et Carole (Michel Pilon) ainsi que 3 générations de petits-enfants, ses soeurs Marie-Marthe et Nicole et son frère Guy (Rachel Thibodeau), plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le 29 août 2020 à 11h à la paroisse Sainte-Catherine-Labouré Lasalle, 9370 rue Clément, LaSalle, QC, H8R 1V1.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Châteauguay pour leur soutien et les bons soins prodigués.