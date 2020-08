THIBAULT, Mario



À Montréal, le 11 août 2020, à l'âge de 63 ans, est décédé Mario Thibault, fils de feu Hermel et de feu Mariette St-Laurent.Diplômé de HEC Montréal en 1978, il fut membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec. Après un stage chez Samson, Bélair et ass., il exerça une carrière de 30 ans à la Ville de Montréal dans le domaine des finances.Il épousa, en 1980, Josée Bélair et deux enfants naîtront de cette union: Caroline, CPA,CA (Simon Sédillot) et Gabriel, diplômé en informatique - génie logiciel. Il était fier d'eux et de leur réussite.Il laisse également dans le deuil, ses deux soeurs Ginette (Jean-Pierre Foisy), Lise (José Joachim Da Silva) et feu sa soeur Carole, ses deux beaux-frères Yves Bélair (Paulette Duhaime), Serge Laliberté (Liette Bélair), ses neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le 3 septembre, de 14h à 18h:ROUGEMONT1105 PETITE CAROLINE, ROUGEMONT