GAREAU, Georges



La famille Gareau est triste de vous annoncer le décès de Georges Gareau, le 8 mars 2020 à l'âge de 69 ans.Georges était un homme remarquable, un ami enjoué et loyal, un père exceptionnel et un mari aimant dont la joie de vivre aura touché tous ceux qui l'ont cotoyé.Il laisse dans le deuil son épouse Lynn Richer, ses filles Sabrina (Paul) et Laurence (Philippe), ses frères Pierre et Louis (Annie), ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Une célébration de sa vie aura lieu le vendredi 28 août, de 15h à 21h (avec hommage à 19h), au:Un service de valet est offert gratuitement aux visiteurs.À la place de fleurs, la famille vous invite à faire un don pour la recherche en innovation sur le cancer à travers leur levée de fonds au : https://my.crowdchange.co/0g3ezr