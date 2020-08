CORRIVEAU MONSSEN,

Pierrette



À St-Eustache, le 9 août 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Pierrette Corriveau, épouse de M. Guy Comtois.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Linda (Alain), Diane (Gilles), Michel (Jennifer) Carolann (Alain) et Stéphan (Josée), les enfants de son époux Michel (Ginette), Francine (Stéphane) Sylvie (Michel), Claude et Chantal, ses petits-enfants et ses arrière-petits- enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle jeudi 27 août de 18h à 21h et le vendredi 28 août de 10h à 11h. Les funérailles suivront en privé en l'Église St-Joachim de Châteauguay.En guise de témoignage, un don à la Société Alzheimer du Suroit serait apprécié.