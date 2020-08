La scène s’est déroulée jeudi, pendant l’étude des crédits, à l’Assemblée nationale. Pascal Bérubé, le chef intérimaire du PQ, a demandé à Chantal Rouleau, la ministre responsable de la Métropole, si elle se reconnaissait dans l’étrange slogan voulant que Montréal soit un « territoire autochtone non cédé ».

Madame Rouleau, dit-on, est ministre dans un gouvernement nationaliste. On aurait pu s’attendre à ce qu’elle réponde, comme tous les gens sensés : « Mais pas du tout, d’aucune manière, on ferme le dossier ». Elle aurait même pu ajouter qu’il faut en finir avec cette théorie grotesque des territoires non cédés.

Mais c’était apparemment trop demander. Elle s’est mise à hésiter, presque à bafouiller, une réponse incompréhensible, avant de finir par se rallier à cette théorie.

Ministres

Le lendemain, Pascal Bérubé a posé la même question à la ministre Sylvie D’Amours, des Affaires autochtones, cette fois, qui s’est réfugiée dans une novlangue tortueuse et incompréhensible, en plus de laisser au gouvernement fédéral la responsabilité de trancher la question !

On aurait envie de demander à François Legault de rappeler à l’ordre ses ministres ou de payer à tous les membres de son cabinet un cours d’histoire du Québec avec un historien compétent.

Mais derrière cette anecdote qui n’en est pas une, on trouve un problème bien réel : celui des effets de l’inculture sur la démocratie. Nous sommes ici devant deux ministres qui n’ont manifestement pas la moindre idée des grands débats qui traversent aujourd’hui le Québec.

Ils n’en comprennent rien et ne savent quoi répondre quand on leur pose une question simple.

Inculture

Sans culture générale, sans références historiques minimales, ils sont paralysés dès qu’on sort des notes préparées par leurs fonctionnaires.

Il ne faut pas se surprendre que notre société se laisse entraîner dans une grande dérive idéologique. Ses dirigeants ne comprennent tout simplement pas ce qui arrive.

Ce sont des ti-counes en limousine.