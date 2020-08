CHARTIER, Roland



À Laval, le 12 août 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé Roland Chartier époux en premières noces feu Aline Rousseau et en secondes noces de Linda Arduini.Outre son épouse, il laisse dans deuil ses fils Daniel (Jocelyne) et Robert (Denise), ses petits-enfants Simon, Jessica et son arrière-petite-fille Éloïse, ses belles-filles Pascale et Karine, son frère Gilles, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 13 septembre 2020 de 14h à 17h, une célébration commémorative suivra au même endroit à 16h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.