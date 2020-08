RAPAGNA, Giuseppe



À Montréal, le 8 août 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Giuseppe Rapagna.Il laisse dans le deuil son épouse Lise Poirier Rapagna, ses beaux-fils Michel Frappier (Line) et Robert Frappier (Linda), sa fille Bianca, son fils Ricardo, ses quatre petits-enfants, sa soeur Anita Rapagna Barsi, sa belle-soeur Joanne Noël, ses neveux et leurs familles ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au salon:le jeudi 27 août 2020 dès 18h, suivra une cérémonie commémorative à 20h.