CARDIN, Jean-Claude



À Montréal, le 19 août 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Jean-Claude Cardin.Il laisse dans le deuil ses sœurs Suzanne et Nicole, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier Dr Luc Aurèle Loiselle ainsi que l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame de Montréal pour les bons soins prodigués durant cette dure épreuve.