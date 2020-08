HOULE, Sylvain



À l'Orignal Ontario, est décédé monsieur Sylvain Houle, le 31 juillet 2020 à l'âge de 56 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Christopher Houle, Tommy Soucy et Pamela Morin : sa mère Pierrette; sa sœur Christiane et son frère Jean-Pierre; ses petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au :le samedi 29 août 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h, une cérémonie commémorative se tiendra à 16h30.