Être un sex-symbol dans les années 80, selon Mitsou

S’il y en a une qui peut témoigner de l’expérience d’être élevée au rang de fantasme, c’est bien Mitsou. Comment se sentait-on dans la peau d’un sex-symbol à une époque où l’image commençait à faire foi de tout ? Elle raconte.

• À lire aussi: 80 souvenirs inoubliables de la décennie 80

« J’ai été élevée par une féministe, ma mère, Yuki, qui était aussi une sexologue. Mon éducation, c’était le girl power avant que ça existe. Pour certaines, c’était la prise en charge de sa sexualité. Je pense qu’une partie des fans le comprenaient très bien, tandis que les réfractaires ne pouvaient pas imaginer qu’une jeune fille de 17 ans pouvait être... [elle marque une pause] t’sé, il y a eu beaucoup de slut-shaming.

« C’était dommage, mais, en même temps, j’aimais jouer sur une image qui était forte. Quand on sort de l’adolescence et qu’on devient une jeune femme, je pense qu’on cherche à tester l’attirance que les hommes peuvent avoir envers nous. Je le faisais à même ma carrière qui était florissante. C’était quelque chose de plus sensuel que sexuel. Comme on peut le voir maintenant. Je pense que c’est très naturel pour les femmes de cet âge.

« Il y a eu des sex-symbols à toutes les époques. C’est juste qu’à ce moment-là, on était dans une sorte de vide. J’étais une des premières de ma génération à revenir jouer là-dedans avec toute la force et la fougue de mes 17 ans.

« J’en ai entendu de toutes les couleurs à mon sujet. Or, autant je testais mes limites à moi, autant c’était l’éveil de la sexualité de bien des jeunes de cet âge. Quand un gars de 35 ans me regarde et me dit : tu ne peux pas savoir ce qui se passait dans ma tête à cet âge par rapport à toi, je trouve ça vraiment mignon. On part à rire et je leur fais un gros câlin. Je fais partie de leur éveil. Il y a des filles aussi qui m’ont dit : merci d’avoir osé. Il y a toute une relation qui s’est créée avec les gens et qui ne se dément pas maintenant. »