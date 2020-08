THOMAS, Odette

(née Desjardins)



À son domicile, paisiblement entourée des siens, le 16 août 2020 à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Odette Desjardins Thomas, épouse de M. Jean-Marc Thomas.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Patrice) et Marc (Manon), ses petits-enfants Andréanne et Julien Legault ainsi que Mathis Thomas, sa soeur Madeleine (feu Marcel), ses frères Jacques (Greg) et Marcel (Francine), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 août 2020 de 18h à 21h et le samedi 29 août de 9h à 10h au salon de la:Les funérailles seront célébrées le samedi 29 août 2020 à 11h en l'Église de Bellefeuille, à Saint-Jérôme.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives émises par la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage des mains à votre arrivée et au port du masque ou du couvre-visage obligatoire.