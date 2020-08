POULIN, Raymond



De St-Eustache, le mercredi 19 août 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Raymond Poulin, époux de Mme Murielle Brouillard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils de coeur David (Frankie), sa belle-fille Célyne, ses petits-enfants Martin, Cassandra (Sean), Christine, son arrière-petite-fille Amy, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHEle dimanche 30 août de 10h à 12h et de 14h à 16h30. Un hommage lui sera rendu vers 16h30 au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer des Laurentides.