TREMBLAY, Aline

À St-Hyacinthe, le 12 mai 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Aline Tremblay, épouse de M. Gilles Tremblay. Elle était la fille de feu Omer (feu Gertrude Coulombe en premières noces et feu Jacqueline Potvin en secondes noces). Elle était la soeur de feu Roger (Francine), feu Robert (feu Christine), feu Simone, feu Gérard (feu Huguette).Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Sylvie), Louise (Jean) et Diane (Yves) ainsi que ses petits-enfants Karine (feu Cédric), Stéphanie (Billy), Marie-Pier (Hugo), Sébastien (Audrey Anne), Philippe, Mikaël et Yanick, ses quatre arrière-petits-enfants Ariane, Camille, Benjamin et Léanne, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 27 août de 19h à 22h et le vendredi 28 août de 9h à 12h à:505 CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Une liturgie suivra à la chapelle Curé-Poirier dès 12h.Au lieu de fleurs, un don à la Société d'Alzheimer serait apprécié.Le port du masque est obligatoire.