Jeu-questionnaire: à vous de jouer

Islanders de New York Lors de la saison 1992-93, Turgeon a amassé 132 points dans l’uniforme des Islanders.

Question #4

Âgé de 20 ans et neuf mois, Dwight Gooden devenait, le 25 août 1985, le plus jeune lanceur à obtenir 20 victoires en une saison. Combien comptera-t-il de saisons de 20 gains ou plus en carrière?