La course de la dernière chance

Fernando Alonso tentera de réaliser dimanche ce qu’un seul pilote dans l’histoire a accompli : remporter la triple couronne dans le sport automobile.

Il ne manque en effet qu’une victoire aux 500 Milles d’Indianapolis au vétéran pilote espagnol pour rejoindre Graham Hill, le seul à avoir réussi l’exploit.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une récompense symbolique qui n’est pas officiellement reconnue par la Fédération internationale de l’automobile, des victoires dans les trois plus prestigieuses épreuves de sports motorisés sur la planète représentent un accomplissement hors du commun.

Dix-neuf pilotes ont participé à ces trois compétitions majeures qui, à part du Indy 500, sont le Grand Prix de Monaco et les 24 Heures du Mans.

Si Jacques Villeneuve fait partie du groupe, il compte un succès sur le célèbre anneau de vitesse de l’Indiana en 1995. En 2008, le pilote québécois s’est classé deuxième au Mans et son meilleur résultat à Monaco a été une quatrième place en 2001.

Doublés à Monaco et au Mans

Alonso a accédé à la plus haute marche du podium dans les rues de la Principauté à deux reprises (2006 et 2007), et s’est imposé également deux fois aux 24 Heures du Mans, une épreuve par équipe, en 2018 et 2019.

Le pilote de 39 ans, l’un des plus doués de sa génération, en sera à sa troisième et probablement dernière tentative de remporter la triple couronne puisqu’il renouera avec la F1 à temps plein l’an prochain au sein de l’écurie Renault.

À sa première présence à Indianapolis en 2017, Alonso avait étalé son grand talent en menant l’épreuve pendant 27 tours avant d’être trahi par la mécanique de sa monoplace. Au classement final, son nom apparaît au 24e rang.

L’an dernier, au volant d’une voiture peu compétitive, il n’était pas parvenu à se tailler une place parmi les 33 partants après des séances d’entraînement et de qualifications plutôt compliquées.

Au 26e rang

« La tâche s’annonce difficile, a avoué Alonso en conférence de presse jeudi. Ce peloton regroupe des pilotes expérimentés et certains d’entre eux ont appris à gagner ici. »

L’Espagnol s’élancera de la 26e place sur la grille de départ quand le drapeau vert sera agité vers 14 h 30 dimanche.

Pour la première fois en plus de 100 ans d’histoire, les 500 Milles d’Indianapolis seront disputés à huis clos en raison de la pandémie. La course était initialement prévue le 24 mai dernier.

« Ce n’est pas la place idéale pour entreprendre l’épreuve, a poursuivi Alonso, mais ça ne change pas mes perspectives pour l’épreuve. J’ai beaucoup de travail devant moi, mais je vais tout donner et espérer que la chance soit de mon côté. »

Alonso a été d’ailleurs le premier pilote à frapper un mur de protection pendant la semaine préparatoire. Sans gravité pour lui, fort heureusement.

Cette course est éprouvante. Elle consiste à parcourir 200 tours du circuit ovale de 2,5 milles (4 km).

Les pilotes devront s’arrêter au moins à six reprises pour le plein de carburant et le changement de pneus.

Parmi les actifs, seul Juan Pablo Montoya peut encore aspirer à la triple couronne, lui qui a remporté le Grand Prix de Monaco en 2003 et les 500 Milles d’Indianapolis à deux reprises (2000 et 2015). À son unique participation aux 24 Heures du Mans, il s’était classé au septième rang il y a deux ans.