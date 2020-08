La fin d’une supercherie parlementaire?

Quand ils étaient dans l’opposition, les caquistes n’avaient pas de mots assez durs pour désigner l’étude des crédits.

L’actuel ministre de la Santé, Christian Dubé, parlait de « supercherie ». Son collègue ministre des Transports, François Bonnardel, dénonçait un « festival de la question plantée ».

Avec raison !

Important

L’exercice est pourtant fondamental : c’est une reddition de compte, de contrôle de l’exécutif (le gouvernement) par le législatif (les élus).

En théorie, les élus doivent autoriser en toute connaissance de cause les dépenses du gouvernement.

Mais avec le temps, ce processus a été détourné par la partisanerie. Et j’ajouterais, la paresse.

Un collègue me rappelait cette semaine au micro de QUB qu’à l’ère Charest, un député libéral avait été surpris en étude de crédits à recevoir sa « liste de questions » ainsi que les réponses que le ministre devait lui livrer. Mauvais théâtre. Encore pire cette fois-là : au lieu de lire docilement ses questions, le député avait déclamé sans trop s’en rendre compte les réponses du ministre !

Quelle perte d’un précieux temps. Je n’oublierai jamais cet autre libéral qui lisait les noms de toutes les nations autochtones tranquillement afin de gaspiller son temps de parole... non sans avoir révélé à ses collègues les derniers résultats du hockey. Au lieu de faire son travail : étudier les dépenses du gouvernement !

Promesse tenue

Sauf que cette année, on a pu noter une véritable amélioration. Ça tombe bien, c’était une des promesses de la CAQ.

En 2019, Christian Dubé, devenu président du Conseil du trésor, avait commencé à changer les choses, en commençant par étoffer l’information transmise aux élus.

Cette année, l’exercice fut évidemment chambardé par la COVID. On dut le reporter de quelques mois. Le temps habituellement consacré fut réduit de moitié (100 au lieu de 200 heures). Les députés du gouvernement n’ont tout simplement pas eu de temps de parole.

Les quelques consciencieux parmi eux paient en quelque sorte pour les paresseux qui des années durant ont lu des questions plantées.

La formule 2020 découlait bien sûr d’une entente exceptionnelle entre les partis.

Cela permit tout de même de tester une des propositions de l’intéressant projet de réforme parlementaire du leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette (SJB) : réduire de 200 à 120 les heures consacrées à l’étude. Vingt seraient réservées aux députés du parti gouvernemental. (Les réduire au silence serait radical et dévaloriserait excessivement leur rôle.)

Pertinence

Bien sûr, un des défauts de l’exercice demeure : le lien entre les questions posées et les dépenses est trop souvent ténu. Bien qu’intéressante, il s’agit trop souvent d’une extension de la période de questions.

Il faudrait aussi appliquer la promesse de Christian Dubé afin que, dans les documents remis aux élus, il y ait des « liens avec les plans stratégiques, les indicateurs de performances ».

De plus, trop de dépenses échappent encore à l’attention des élus, comme le déplorait M. Dubé, telle celle des organismes. Mais globalement, on doit souligner une réelle amélioration de cet outil parlementaire. Et souhaiter que les élus poursuivent dans cette veine.