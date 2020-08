Le corps dans tous ses états

L’anthropocène, qu’est-ce que ça mange en hiver, serait-on porté à se demander. Ce serait, dit d’une façon simple, les transformations qu’a subies le corps humain depuis l’avènement de la civilisation. Ou le contraire : comment l’être humain a transformé son habitat. Plus précisément, ce serait l’époque dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Utilisé depuis peu, ce terme vient du grec anthropos (humain) et kainos (récent ou nouveau).

Nous sommes en mutation constante. Dans cet immense théâtre qu’est la vie, les répliques ne sont jamais tout à fait les mêmes d’une fois à l’autre. Tout dépend de l’époque, du décor, de l’endroit où la pièce est jouée. Il y a très peu de chances, nous dit le vulgarisateur scientifique, qu’on aurait pu souffrir, il y a mille ou deux mille ans, « d’asthme, de rhinite saisonnière ou chronique, d’acouphènes, d’acné, de douleurs lombaires, de stéatose hépatique, du syndrome du côlon irritable, de myopie, d’ostéoporose, d’un trouble du sommeil, de diabète, de dépression, de pression artérielle trop élevée ou trop basse, de polyarthrite rhumatoïde, de crises d’angoisse, de tuberculose, de la maladie de Crohn, d’infections fongiques, de malaria, de trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité », etc. Nous dépendons donc de notre environnement.

Fascinant d’apprendre que nous sommes le fruit d’acides aminés qui, une fois assemblés, forment des protéines qui, à leur tour, forment des cellules. Et ainsi de suite jusqu’à la formation d’un système organisé, qu’il s’agisse d’une étoile de mer, d’un arbre ou d’un être humain.

Intéressante la comparaison qu’il dresse entre les immenses cheminées qui ont poussé dans les villes, symboles de la révolution industrielle du XIXe siècle et début du XXe, et les tours à bureaux qui les remplacent aujourd’hui. Avec la différence que les bataillons de travailleurs debout devant leurs machines ont été remplacés par des contingents de personnes assises à leur bureau. « La plus grande partie du travail entrepris dans le monde aujourd’hui se fait dans cette position, avec le corps plié à deux angles droits, posé sur une chaise, légèrement bossu, avec les épaules arrondies vers l’avant et le ligament nuchal (de la nuque) tendu, afin d’empêcher la tête de s’écraser sur le clavier. » Sans parler de l’invention du cinéma, de la télévision et des jeux vidéos, activités qui se réalisent dans la position assise. Et d’ajouter l’auteur qui si nos doigts parcourent plusieurs kilomètres par jour sur les écrans téléphoniques et les claviers d’ordinateur, nos pieds, eux, ne parcourent à peine qu’un seul kilomètre par mois.

Cela n’est pas sans conséquence pour notre corps. Notre colonne vertébrale en souffre. Et de nous prévenir l’auteur : « Malheureusement, la plupart de ceux qui ont passé leur temps à un travail sédentaire ne peuvent plus se tenir correctement debout après l’âge de 40 ans, car la courbure en «S» parfaite de notre colonne commence à ressembler davantage à un «Z». En réponse à ces changements dans nos habitudes de vie, notre corps se défend et se transforme nécessairement. Il n’est pas tout à fait le même qu’il y a 300 000 ans, lorsqu’est apparu l’Homo sapiens. Cela vaut également pour les animaux qui nous entourent. Et l’auteur de mentionner le simple exemple du poulet qui est maintenant beaucoup plus gros qu’il y a vingt ans.

Un des moments clés de notre histoire récente s’est passé il y a 13 000 ans, lorsque l’homme cessa d’être cueilleur pour devenir éleveur. Une révolution agricole qui dura 4000 ans, avec la domestication du porc, du mouton et du gros bétail et la culture du riz et autres céréales. Ces changements entraînèrent immanquablement des transformations corporelles : dentition, muscles faciaux, estomac, etc. «L’humain de l’Anthropocène est un être dont le corps a changé, non pas du fait de l’évolution, mais en réponse à l’environnement qu’il a lui-même créé», conclut Cregan-Reid.

Finalement, il nous propose quelques pistes de solutions pour que nous puissions profiter de notre habitat et «soulager certaines tensions qui existent entre notre corps et son environnement». La nostalgie est un jeu dangereux, prévient-il. Tout n’était pas rose aux temps passés. Regarder en arrière, oui, pour mieux appréhender le présent.

Un ouvrage scientifique passionnant qui rappelle l’émission Découverte, animée par Charles Tisseyre, à Radio-Canada.

Vybarr Cregan-Reid

Prêts pour l’Anthropocène ?/Comment notre corps s’adapte au monde qui change

Éditions MultiMondes

Autres suggestions de lecture

Micheline Savoie

Avant de perdre la mémoire

Éditions Somme Toute

Mimi, c’est le surnom de l’auteure, a eu une vie bien remplie. Elle est née «en anglais, en Ontario et en pleine guerre mondiale, d’un père acadien et d’une mère irlandaise née au Québec et déportée très jeune en Acadie», comme elle se définit. Elle a tenu un journal intime de l’âge de 10 ans à l’âge de 57 ans. On apprend, entre autres, que les francophones de Campbellton ont leurs classes dans le sous-sol humide tandis que «les Anglais, eux autres, ont trois étages ben corrects avec des fenêtres qui s’ouvrent et des radiateurs qui fonctionnent pour de vrai». Un récit bien vivant qui témoigne d’une femme engagée dans les combats de son époque, où toute la gamme des émotions nous tient en haleine du début à la fin.

Maïka Sondarjee

Perdre le Sud/Décoloniser la solidarité internationale

Préface de Haroun Bouazzi

Éditions Écosociété

Faut-il encourager le repli sur soi pour contrer les effets de la mondialisation ou chercher plutôt à redonner son vrai sens à la solidarité internationale, comme on le voit actuellement avec la coopération des brigades médicales cubaines expédiées dans de nombreux pays pour combattre la covid-19 ? Ceci dit, cet ouvrage est truffé de bonnes intentions mais il est écrit dans un jargon qui va en rebiffer plus d’un. Un exemple parmi tant d’autres : «Les différents systèmes d’oppression et d’exploitation — capitaliste, hétéro-patriarcal, racial, capacitiste, etc. — sont tous étroitement imbriqués aux inégalités géographiques.»

Surian Alessio et Diego Di Masi

Illustrations de Silvio Boselli

Maria Montessori/Récit de la méthode

Éditions Les enfants rouges

Les écoles Montessori, ça vous dit quelque chose ? Il y en a quelques-unes à Montréal. Les auteurs nous apprennent qu’elles doivent leurs origines à l’une des premières femmes médecins d’Italie, Maria Montessori, née en1870. Cet ouvrage, sous forme de bandes dessinées, nous fait découvrir la philosophie de ces écoles pour enfants. «Une science de l’éducation n’a pas seulement le devoir d’observer, mais aussi de transformer les enfants.» La première école a été ouverte à Rome, en 1906. Aujourd’hui, elles essaiment un peu partout. Inspirant et motivant.