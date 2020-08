Le film «Tenet» en chiffres

Tenet, le film à grand déploiement de Christopher Nolan, arrive enfin en salle après plusieurs reports consécutifs à la pandémie de COVID-19. Découvrez – sans divulgâcheurs – les chiffres les plus impressionnants du long-métrage mettant en vedette John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki et Kenneth Branagh.

Cinq ans

Christopher Nolan a mis plus de cinq ans à écrire le scénario de Tenet, dont il a eu l’idée de base il y a plus de 20 ans. Le long-métrage suit le Protagoniste (John David Washington), qui, avec l’aide de Neil (Robert Pattinson), doit empêcher un événement catastrophique déclenché par Andrei Sator (Kenneth Branagh). Contrairement à ce qu’on a pu lire, Tenet n’est pas un film sur les voyages dans le temps, mais sur l’inversion du temps.

«J'ai demandé à Kip Thorne [un physicien] de lire le script et il m'a aidé avec certains des concepts, bien que nous n’ayons pas la prétention d'avancer des théories scientifiquement exactes. Mais Tenet est à peu près construit sur une réalité scientifique», a souligné Christopher Nolan.

Sept pays

Le tournage a débuté en mai 2019, avec une équipe de 250 personnes, et s’est déroulé dans sept pays: l’Estonie, l’Italie, l’Inde, le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. Tenet a bénéficié d’un budget de 200 à 250 millions de dollars US.

300 plans

La monteuse Jennifer Lame a indiqué à ICG Magazine que le film «comprend moins de 300 plans d’effets par ordinateur [VFX]». Christopher Nolan a expliqué à la même publication que «les visuels du film sont immenses, mais le nombre de VFX est probablement plus bas que celui de la majorité des comédies romantiques.»

4876 kilomètres

Tenet a été tourné en IMAX et en 70 mm, de manière à favoriser l’immersion du spectateur. Ainsi que l’a noté Hoyte van Hoytema, le directeur de la photographie, «nous avons capté près de 16 millions de pieds [soit 4876 kilomètres] de pellicule IMAX.»

20 conducteurs

L’impressionnante poursuite en voiture, filmée en Californie, a nécessité la collaboration de 20 pilotes, dont la majorité avaient déjà travaillé avec Christopher Nolan. Parmi eux, Jim Wilkey, l’homme responsable d’avoir renversé l’autobus dans Le chevalier noir.

4 employés

Le yacht Planet Nine a été loué par la production pour les besoins du tournage de plusieurs scènes. Impossible, toutefois, d’abîmer quoi que ce soit du mobilier ou des bibelots inclus. La production a donc décidé d’affecter quatre de ses employés à la protection de l’ensemble du navire.

6 mètres

Dans une scène du film, Robert Pattinson et John David Washington doivent escalader un immeuble de Mumbai en se faisant catapulter de la structure voisine. Si des cascadeurs ont été convoqués sur le plateau, les deux acteurs se sont néanmoins fait projeter six mètres dans les airs!

Un 747

Plutôt que de recréer une séquence avec des modèles réduits, des parties de plateau et des effets spéciaux, la production a décidé qu’il serait moins cher d’acheter un 747 pour le faire s’écraser.

Or, il a fallu restaurer l’appareil avant même d’envisager de le détruire. Scott Fisher, superviseur des effets visuels, a expliqué que, «lorsqu’un avion est mis hors service, ses freins et d’autres pièces sont enlevés. Notre premier objectif a été de remettre des freins, puisque d’arrêter l’avion était la chose la plus importante».

2 semaines

La trame sonore a été composée par Ludwig Göransson en collaboration avec Christopher Nolan. Avant même le premier tour de manivelle, le cinéaste avait déjà deux heures de musique en sa possession. Il avait été prévu d’enregistrer, après le tournage et pendant deux semaines, des orchestrations afin de compléter la trame sonore.

«La terminer pendant une pandémie a été une expérience totalement différente, d’expliquer le compositeur. Lorsque le monde a changé, Chris et moi avons décidé de terminer les aspects orchestraux en enregistrant tous les musiciens séparément, chez eux.»

Tenet déboule sur les écrans du Québec dès le 28 août.