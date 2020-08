J’ai beau essayer de toutes les manières, le maudit masque me fait faire de la buée dans mes lunettes et je vois tout embrouillé.

C’est sans doute pour cette raison, en revenant de l’épicerie, que je me suis retrouvé avec du revitalisant au lieu du shampoing, de la dinde en tranches au lieu du jambon et du Quick aux fraises que je déteste. Toutefois, j’ai été heureux d’avoir choisi, à mon insu évidemment, du jus de légumes sans sodium. Je ne l’ai réalisé qu’à la maison. Il y a un Bon Dieu pour les embués.

Cela dit, ça ne paraît probablement pas, mais le masque me fait sourire et me chicotte. Surtout, comme vous, lorsque je vois une personne qui, seule dans sa voiture, le porte religieusement. On est un peu comique quand on croit reconnaître quelqu’un, mais qu’il y a erreur. Pas possible comme beaucoup d’humains ont des yeux et un front qui se ressemblent.

Par ailleurs, observons que, pour une fois, les gens qui ont un gros nez sont chanceux. Ils ont plus d’espace pour respirer sous le couvre-face alors que ceux et celles qui ont une grande bouche cherchent de l’air.

ET L’AVENIR ?

Qu’arrivera-t-il cet automne et cet hiver ? D’abord l’Halloween qui, à moins de pluie diluvienne, est toujours prévue le 31 octobre. On sait que l’Halloween est devenue la première fête avec un rain check. Est-ce qu’enlever le masque sera un déguisement ? Sinon, nous verrons apparaître des enfants avec des faces de Zorro N-95 demandant des bonbons lavés à l’eau de Javel ?

Et lorsqu’arriveront les grands froids ? Verrons--nous le Canadian Tire tout inclus, le fameux masque tout-en-un avec cache-oreilles, tuque, foulard et dégivreur de lunettes ?

Ou, pour les grandes sorties, Holt Renfrew lance le masque en vison et Kanuk propose l’autre en kevlar résistant aux vents du nord de l’Abitibi.

Avez-vous hâte de voir le masque du père Noël ? Fera-t-il une toque avec sa barbe pour la glisser sous le tissu ?

Si on parle d’une deuxième vague de la pandémie, ça signifie que le masque est là pour un bout. Toutefois, personne ne parle de la fin du masque. L’aurons-nous encore dans le visage en juillet 2021, lorsque commenceront les séries de la NHL ?

TI PAQUET

La ministre Freeland compte tout réaménager et harmoniser le ministère des Finances avec l’aide de Julie Payette.

« We Charity, est-ce que ça fonctionne encore ? » (Bombardier)

Ma blonde a trouvé un masque qui boude.

Les Russes ont concocté un vaccin qui guérit la COVID, augmente la testostérone, grossit la pilosité, et permet de courir le 100 m sous les 9 secondes.

Peut-il arriver qu’une mouffette arrose une autre mouffette ?

Un caniche a marié une chienne alcoolique. Lui, il jappe. Elle aboie.

Au club de golf Laval-sur-le-Lac, le gazon n’est jamais aplati. Les membres ne portent pas à terre.

Comptons-nous chanceux. Deux milliards de personnes sur cette terre ne savent pas lire.

À DEMAIN DANS LES SPORTS.