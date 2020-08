Le Nord en partage

À la faveur des années et de différentes ententes, le gouvernement du Québec a donné beaucoup d’autonomie à l’administration régionale Kativik et aux communautés inuites pour s’administrer au Nunavik. C’est dans ce sens-là qu’il fallait aller.

Il semble qu’il faille rappeler que le Nord-du-Québec est un territoire en partage pour tous les citoyens du Québec. Ce n’est pas pour rien que le gouvernement subventionne largement Kativik et finance les services sociaux là-bas. Nous sommes censés être des partenaires pour la protection et la mise en valeur du Nord et le bien-être des populations qui y vivent.

On a de plus en plus souvent l’impression que ça a été oublié et que le Québec cède peu à peu de sa souveraineté sur ce territoire. Dernier élément en lice qui nous en convainc, c’est cette volonté des communautés inuites de fermer l’accès au territoire aux clients de la dizaine de pourvoiries qui se trouvent au Nunavik.

Corridor sanitaire

On dit vouloir éviter la propagation de la COVID-19, qui pourrait effectivement faire des ravages dans ces petites communautés qui ne sont pas dotées d’unités de soins intensifs et où des gens appartenant à plusieurs générations vivent nombreux dans de petits logements. Jusqu’ici, il n’y a eu que 17 cas recensés dans la région, ce qui est un beau succès de prévention. Il faut continuer dans cette voie.

Sauf que s’il est légitime de fermer l’accès aux villages aux gens venus du Sud pour y pêcher, il n’y a rien qui empêche la mise en place d’un corridor sanitaire sûr autour de l’aéroport de Kuujjuaq afin que les villégiateurs aient accès au Nord. Comme on l’a fait avec le Nouveau-Brunswick pour les gens qui voulaient se rendre aux Îles-de-la-Madeleine, en fait.

Les obstacles

Au fil des ans, les obstacles qui séparent le Nord du Sud se sont multipliés. On a fermé la chasse sportive au caribou. Certaines compagnies aériennes qui desservaient le territoire se sont écrasées.

On se souvient que le gouvernement Couillard avait purement et simplement fermé l’accès au Nord aux particuliers en confiant le privilège aux pourvoyeurs d’accueillir des visiteurs à fort prix. Évoquant la protection de la faune, les libéraux avaient peiné à justifier cette décision. On percevait des relents d’élitisme venant d’un premier ministre qui aimait lui-même les séjours de pêche coûteux et exclusifs.

Ce qu’on soupçonnait en poussant l’étude du dossier, toutefois, c’est que le gouvernement faisait l’objet d’intenses pressions des leaders inuits qui, désireux d’affirmer leur autonomie sur le territoire nordique, cherchaient à en restreindre l’accès.

C’est encore ce que les pourvoyeurs pressentent, dans la situation actuelle. On craint que les communautés inuites ne prennent prétexte de la COVID-19 pour les sortir du territoire. Les pertes de revenus importantes subies cette année alors que la clientèle touristique est limitée dans ses choix de destination pourraient venir à bout de plusieurs.

Territoire magnifique

Ce serait une erreur de comprendre que cet enjeu ne touche qu’une poignée de pêcheurs assez friqués pour fréquenter ce territoire éloigné et quelques pourvoyeurs avides. Ce dont il s’agit ici, c’est de savoir si les Québécois sont les bienvenus partout au Québec et si le Nord est encore un territoire que l’on peut partager avec les Inuits.

Chaque fois qu’on est allé dans le sens de confier plus d’autonomie aux communautés autochtones et inuites, il s’est trouvé des esprits chagrins pour dire que cela revenait à céder le peu de souveraineté que le Québec possède sur des parties importantes de son territoire.

Chaque fois, les négociateurs ont répondu qu’il n’y avait pas à s’en faire. Ce serait dommage de donner raison aujourd’hui aux gens qui sont hostiles à une bonne entente avec les premiers peuples.

Il ne s’agit pas de se déclarer mutuellement la guerre ou d’instaurer des tensions qui ne serviraient personne. Il s’agit de savoir à quelles conditions tant les Inuits que les populations du Sud peuvent jouir de ce territoire magnifique en le respectant et en en prenant soin.

Comme c’est souvent le cas lorsqu’il s’agit de discussions avec les communautés inuites et autochtones, le gouvernement du Québec s’est montré discret jusqu’ici. Pourtant, ce serait bien de savoir ce que nos responsables politiques comptent faire pour que le Nord demeure une richesse en partage pour tous les habitants du Québec, tout en protégeant les personnes qui y vivent.