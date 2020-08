Le visage bilingue de Montréal

Depuis quelques mois, une série documentaire Netflix met en vedette une brochette de restaurants montréalais. La série Somebody feed Phil, dans laquelle la vedette Phil Rosenthal parcourt des villes du monde pour en découvrir la restauration typique, a choisi de s’arrêter dans la métropole québécoise.

Comme je regarde très peu Netflix, je suis en retard sur tout, mais j’étais curieux de voir cet épisode tourné chez nous. La présentation des restaurants montréalais y est enviable. Le documentaire va dans toutes les directions, des bagels aux huîtres, en passant par la viande fumée de Schwartz.

Mais ce n’est pas ce que j’en retiens. J’ai plutôt été marqué par une remarque brève de l’animateur sur la langue. Il affirme d’entrée de jeu qu’à Montréal : « La moitié de la population parle français ».

Rosenthal semble très sympathique au fait français. Il s’amuse à prononcer Montréal en français. Il n’a aucune intention de se mêler de politique. Néanmoins sa perception spontanée, c’est que Montréal est une ville bilingue où l’anglais et le français ont des statuts équivalents.

Glissement

Voilà qui illustre ma perception du glissement du visage français de Montréal. Ce n’est plus une ville française avec la présence d’une communauté anglophone importante et ancrée. C’est une ville tout simplement bilingue.

Les partisans du Bonjour-Hi diront que c’est merveilleux. Une ville ouverte aux voyageurs anglo-saxons. Français anglais, anglais français, on passe de l’un à l’autre sans distinction.

Et puis, un beau jour, on inaugure un commerce au centre-ville avec des discours uniquement en anglais, en se disant que c’est plus simple. De toute façon, tout le monde comprend l’anglais. Et puis un beau jour, ce n’est plus seulement à Montréal qu’on vit en bilingue, mais à Laval aussi. Puis dans d’autres villes de la banlieue.

Une priorité politique

Un très long préambule pour arriver au défi que s’est donné le gouvernement Legault de renforcer le français. La tâche est colossale. La résistance à Montréal sera impensable. Renforcer le français constitue une œuvre archaïque et inutile pour beaucoup d’habitants de la métropole, dont bien des jeunes.

Le gouvernement va se retrouver à contre-courant de tendances de fond. Les commerces sont de plus en plus tentés d’afficher en anglais. Les cinémas présentent des films en version anglaise dans un nombre toujours plus grand de salles. Les milieux de travail mettent la maîtrise de l’anglais comme un automatisme même pour les employés qui n’ont pas de communications externes.

L’idée de voir Montréal comme la grande ville française en Amérique est dépassée aux yeux de plusieurs. Même l’engagement personnel de la mairesse de Montréal au soutien de cette conception semble bien fragile.

Dans l’apostolat du multiculturalisme, ce qui importe c’est que Montréal soit une ville ouverte à tous. Une ville française, bof !

La CAQ va imposer le français en s’appuyant sur la volonté du reste du Québec. Il y aura encore des voix à Montréal qui réclameront de soustraire la métropole aux lois du Québec.