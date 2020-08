Pour vaincre le sentiment de culpabilité

Je partage les sentiments de celle qui vous disait combien elle nourrissait de sentiments de culpabilité pour avoir placé sa mère en CHSLD et l’avoir vue mourir de la COVID-19. Je vis ce même sentiment de culpabilité pour un décès survenu dans des circonstances différentes.

Mon ami de cœur de longue date avait des douleurs à la poitrine depuis un moment quand son médecin lui a prescrit une série de tests à passer. Mais avant même qu’il soit convoqué, comme je le voyais souffrir, j’ai insisté pour qu’il se rende à l’urgence de l’hôpital.

Dès le premier scan passé ce jour-là, on lui a découvert une tumeur au niveau des poumons. Pour aller au fond des choses, les médecins ont décidé de lui faire passer une batterie de tests divers et variés, en plus de demander une biopsie.

Le problème fut que son état de santé s’est dégradé à vitesse grand V, que son cœur a lâché suite à deux AVC consécutifs, que les investigations n’ont pas pu être menées, et que mon chum est décédé au bout d’une semaine.

Comme on était en pleine pandémie de la COVID, je ne pouvais même pas aller le visiter à l’hôpital. Encore aujourd’hui, au moment où je vous écris, je ne connais même pas la vraie raison de son décès. Il s’est retrouvé au mauvais endroit (l’urgence) au mauvais moment (crise de la COVID). J’imagine même que s’il avait attendu de subir les examens prescrits par son médecin dans les semaines qui suivaient, il serait encore en vie.

Je me sens tellement coupable que je ne dors plus, je ne mange plus et je pleure tous les jours. J’ai essayé de m’en sortir seule, mais j’ai dû me résigner à demander l’aide d’un psychologue tant l’exercice m’était devenu insupportable.

J’aimerais connaître votre opinion. Qu’est-ce que je pourrais faire pour vaincre ce foutu sentiment de culpabilité qui me hante encore, trois mois après ce décès ? Si vous connaissez des ressources supplémentaires qui me seraient utiles, n’hésitez pas à me les recommander.

Natalia

Selon certains spécialistes de la question, on ne doit pas parler de vaincre un sentiment de culpabilité puisqu’il ne s’agit pas d’un ennemi ni d’une maladie honteuse. Vous vous attribuez une responsabilité qui ne vous revient pas puisque vous n’aviez aucun pouvoir sur la santé de votre ami qui semblait à l’évidence déficiente. Qui vous dit que même sans s’être rendu à l’urgence, il ne serait pas décédé avant de subir les examens prévus par son médecin ?

Selon les spécialistes : « L’éventuel bon côté du sentiment de culpabilité c’est qu’il attire votre attention sur un malaise qui est en vous, mais dont vous ne soupçonnez pas l’existence. » Vous n’aimez pas que votre ami soit décédé, mais par quoi aimeriez-vous remplacer cette présence qui vous manque ? Qu’est-ce qui vous rendrait heureuse ?

Comme il ne peut pas revenir à la vie comme vous le souhaiteriez, ne réalisez-vous pas que d’entrer en processus de deuil vous rendrait un meilleur service que de vous acharner à le souhaiter de nouveau en vie ?

« Même douloureuse, la culpabilité n’est pas forcément négative. C’est une émotion structurante qui favorise l’empathie, et qui constitue un repère idéal pour distinguer entre le bien et le mal. Elle est un garde-fou utile pour rester dans le droit chemin. » Ce qui implique que vous vous accordiez la même empathie à vous-même qu’aux autres, et que vous mettiez vos énergies à accepter ce décès dans une sérénité propice à favoriser la suite de votre vie.

Les salons funéraires offrent de l’accompagnement en suivi de deuil, tout comme la Fondation Monbourquette. Josée Jacques, spécialiste du deuil expliqué aux jeunes a écrit Deuil : la boîte à outils que je trouve tout aussi pertinent pour les adultes qui veulent cheminer seuls vers la paix.