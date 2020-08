Redémarrage forcé

En demandant à la gouverneure générale de proroger la Chambre, Justin Trudeau tente le tout pour le tout. Le départ de Bill Morneau est reçu par les oppositions comme le goût du sang dans l’eau pour les requins.

Plutôt que de baisser les bras, Trudeau a placé sa meilleure alliée aux Finances et remis le compteur à zéro.

CTRL-ALT-SUPP

Quand votre ordinateur se déglingue, que plus rien ne va, que vous avez tout essayé sans succès, que vous devez consentir à perdre le travail des dernières heures, que faites-vous ?

CTRL-ALT-SUPP. Vous forcez un redémarrage et vous priez pour que ça fonctionne. C’est exactement ce qu’a fait Justin Trudeau cette semaine.

Ce faisant, il espère faire table rase des derniers mois, et redonner vie à son gouvernement qui ressemble de plus en plus à un animal blessé.

Un jeu dangereux

Depuis juillet, les oppositions, notamment le Bloc québécois, menacent de forcer le déclenchement des élections dans la foulée de l’« affaire UNIS ».

Mis au défi, piqué dans son orgueil, le premier ministre choisit l’attaque et c’est une stratégie aussi risquée qu’ingénieuse.

En quelque sorte, Justin Trudeau répond à ses détracteurs en leur disant : « Vous voulez ma tête ? À vous de provoquer des élections en pleine pandémie ». Les oppositions, acculées au mur, sont aujourd’hui dans une moins bonne situation qu’avant la prorogation.

Mais les inconnues sont nombreuses dans cette équation.

Assistera-t-on à une seconde vague de COVID-19 ? Si oui, sera-t-elle entamée lors de la reprise des travaux parlementaires ?

Et qui remportera, demain, la chefferie du Parti conservateur ? On voit bien mal le PCC appuyer un discours du Trône libéral. Est-ce que le prochain chef saura se trouver un allié pour forcer l’élection ?

Et les souhaits des Canadiens dans tout ça ? Attendez-vous à recevoir des appels de sondage dans les prochains jours, les machines politiques n’aiment pas les surprises.