«Ça fait très longtemps que le Canadien n’a pas eu deux aussi bons jeunes centres» - Bergevin

MONTRÉAL | S’il avait fait son bilan le 5 avril, au lendemain du 82e et dernier match du calendrier, Marc Bergevin aurait cherché à défendre l’indéfendable. Le Canadien aurait manqué les séries pour une troisième année d’affilée et une quatrième fois en cinq ans.

Mais il n’y a rien de prévisible avec cette année 2020. C’est le 22 août que Bergevin a dressé son bilan de la saison 2019-2020.

C’était au lendemain d’un revers en six matchs contre les Flyers de Philadelphie au premier tour des séries. C’était aussi au lendemain de la fin d’un parcours de dix matchs en séries où le Canadien a vaincu les Penguins de Pittsburgh en quatre rencontres dans une série trois de cinq lors d’un tour de qualification unique à cette saison de la pandémie de la COVID-19.

Le DG du CH a remercié les dirigeants de la LNH dans son allocution de départ pour la mise en place d’un tournoi des plus sécuritaires dans deux villes sécurisées, soit Toronto et Edmonton. Pour Bergevin, cette relance des activités dans la LNH avec 24 équipes a représenté un cadeau du ciel. Le dernier mois a pratiquement permis d’oublier que cette même équipe se retrouvait au 12e rang dans l’Association de l’Est et au 24e rang au classement général. Les séries restaient une utopie en date du 12 mars, jour où la LNH a interrompu sa saison.

« Le bilan d’aujourd’hui est bien différent que celui que nous aurions fait, si nous l’avions tenu au mois d’avril, a reconnu Bergevin. On a vu des choses intéressantes dans le dernier mois. Il y a une progression rapide dans le cas de Nick Suzuki. Il a bien joué dans de gros matchs. Il y a aussi du progrès avec KK (Jesperi Kotkaniemi). On voit aujourd’hui une équipe qui s’en va dans la bonne direction. Les partisans peuvent être fiers. On peut bâtir sur ça. »

« Ça fait très longtemps que le Canadien n’a pas eu deux aussi bons jeunes centres. Et quand je dis jeune, je dis très jeune. Ils ont un avenir de dix à 15 ans au sein de l’organisation. Ils ont vraiment un bel avenir. Nous pourrons bâtir autour d’eux.

Il y a aussi des jeunes qui poussent comme Romanov et Caufield. Je regarde aussi une équipe comme Vancouver. C’est beau à voir. Le noyau des Canucks provient du repêchage. Ça pourrait ressembler à la progression du Canadien. »

Un faible prix à payer

Le CH a fait une croix sur un choix dans le top dix au prochain repêchage en éliminant la bande à Sidney Crosby. Il a dit bye-bye à ses chances de gagner la loterie pour Alexis Lafrenière, mais aussi bye-bye à un 9e choix. Le CH parlera maintenant au 16e rang lors du premier tour. Aux yeux de Bergevin, il s’agit d’un petit prix à payer.

« Il n’y a aucun doute là-dessus, a répliqué le DG. L’expérience de nos jeunes joueurs, la progression qu’ils ont démontrée, ça n’a pas de prix. De reculer de sept rangs, c’est un petit prix. Le dernier mois était important pour l’organisation. »

« J’ai aussi parlé à Trevor (Timmins) au cours des dernières semaines. Quand tu regardes dans le passé, le joueur qui sort au 18e rang est parfois meilleur que celui qui est repêché au 8e rang. Il y a une démarcation au repêchage et ensuite, ça dépend du choix de l’équipe. On pourrait obtenir le même joueur avec notre 16e choix que si on avait le 9e choix. Ça restera à démontrer au repêchage. L’échange en valait la peine (reculer de sept rangs). De vivre cette expérience avec nos jeunes, c’était gros. Ils ont montré du caractère et ils ont poursuivi leur évolution. Ça nous aidera aussi à prendre des décisions dans le futur. »

Avec ou sans Julien ?

Bergevin a décrit Carey Price et Shea Weber comme deux grands meneurs. Il a décrit Suzuki et Kotkaniemi comme l’avenir de l’équipe. Mais il n’a pas offert une réponse aussi claire sur celui qui était le maître à bord de cette équipe avant le deuxième match de cette série contre les Flyers, Claude Julien.

Questionné sur Julien, Bergevin a dit que l’équipe n’aura pas le choix de jouer de prudence avec son entraîneur de 60 ans.

« Aux dernières nouvelles, la santé de Claude est bonne. Mais c’est tôt. Des malaises au cœur et un arrêt cardiaque, ce n’est pas évident. On va prendre le temps nécessaire pour évaluer sa santé. »

Des options sur la table

Dans ce bilan d’une trentaine de minutes, Bergevin a identifié les Canucks comme un modèle à suivre. Au repêchage de 2019, qui se déroulait justement à Vancouver, Jim Benning a échangé un choix de premier tour en 2021 au Lightning de Tampa Bay pour faire l’acquisition de J.T. Miller, un joueur qui a transformé l’attaque des Canucks.

Depuis son entrée dans le siège du DG en 2012, Bergevin n’a jamais échangé un choix de premier tour. Pourrait-il le faire cette année ?

« C’est une possibilité, ça dépend du joueur qu’on obtient en retour, a-t-il répliqué il y a aussi le contrat à analyser, il y a beaucoup de trucs à regarder. C’est beaucoup trop tôt pour s’avancer. Mais oui, c’est une chose que je peux regarder. »

Avec 14 choix au prochain repêchage, dont six dans les trois premiers tours, Bergevin disposera de plusieurs minutions pour conclure une transaction.