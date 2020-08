Tests de dépistage: une décision de l’administration Trump questionnée

Pour augmenter le nombre de dépistages de la COVID-19, l’administration Trump va mettre à disposition des tests qui n’ont pas au préalable été vérifiés par l’équivalent américain de Santé Canada, une décision qui divise les scientifiques.

Selon les informations du «Washington Post», le torchon brûle entre le département américain de la Santé et la Food and Drug Administration (FDA), l’agence fédérale qui a notamment pour mandat d’autoriser les médicaments et les tests de laboratoire avant qu’ils arrivent sur le marché.

Des gens près de la FDA qui ont parlé au prestigieux quotidien ont accusé le secrétaire à la Santé, Alex Azar, de vouloir faire oublier sa mauvaise gestion au début de la crise en mettant plus de tests en circulation.

Ils sont d’avis que cette annonce, qui date de mercredi, n’aidera pas les États-Unis à reprendre le dessus sur la pandémie, au contraire, puisqu’il y aura davantage de résultats erronés.

«Laisser le Far West être le Far West... cela n’aide pas vraiment. En fin de compte, ça fait plus de mal que ça n'aide», s’est indigné Alberto Gutierrez, ancien directeur du Bureau des diagnostics in vitro et de la santé radiologique, un département de la FDA.

Une politique justifiée?

À l’opposé, des experts se sont rangés du côté de l’administration Trump, jugeant que la FDA avait été très lente à donner son aval à des tests de dépistage au plus fort de la crise, ce qui envenimé les choses.

«C'est ce dont nous avions besoin et demandé il y a cinq mois», a déclaré Melissa Miller, directrice du laboratoire de microbiologie moléculaire clinique de l'Université de Caroline du Nord.

Pourtant, l’autorisation des tests de prélèvement se faisait officiellement de manière urgente, mais en réalité, il n’en était rien, selon le Dr Michael Mina, épidémiologiste à l’Université Harvard.

«À mon avis, c’était un désastre», a-t-il écrit sur Twitter.

Les responsables au sein du département de la Santé ont assuré au «Washington Post» que la FDA aurait toujours le pouvoir de faire retirer des tests dont l’inefficacité est révélée après coup.

Ils ont aussi indiqué que les instruments de prélèvements en question seront toujours vérifiés avant par le Centers for Medicare & Medicaid Services

Cette agence fédérale, qui gère l’assurance-maladie, n’a pas les moyens de s’assurer de la fiabilité d’un test, a décrié un ancien haut fonctionnaire de la FDA sous la présidence de Barack Obama, Peter Lurie.

Pas une première

L’administration Trump, elle, est beaucoup plus critique de la Food and Drug Administration, et pas qu’au sujet des tests.

Pas plus tard que cette semaine, le président Donald Trump a une fois de plus interpellé la FDA, laissant tomber qu’il ne comprenait pas pourquoi l’agence tardait à ce point à approuver le don de plasma convalescent, un traitement prometteur, mais dont l’efficacité n’a pas encore été prouvée.

«Il y a beaucoup de gens [à la FDA] qui ne veulent pas précipiter les choses. Ils veulent le faire après le 3 novembre [le jour des élections]», s’était insurgé le président.