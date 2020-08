Trudeau, toujours le vainqueur?

Tout l’ébranle, mais rien ne le terrasse. Justin Trudeau incarne le politicien de son époque. Avec son physique de beau gosse, ses origines sociales, son style dandy, son allure très étudiée de garçon au-dessus de ses affaires quand il le faut, il surfe sur les critiques et les dénonciations de ses adversaires. L’homme est blanc, hétéro et culpabilisé devant les multiples groupes victimisés carburant à la rectitude politique.

Il devient autochtone en fumant le calumet de paix avec les chefs de bande, il s’indigne devant des femmes maltraitées, il se transforme en père Noël avec les citoyens désargentés à cause des dégâts de la pandémie. Et il pleure quand il juge que ses larmes deviennent électoralement profitables.

Il n’est pas cynique, il est pragmatique. Il fonctionne à l’instinct et il adore faire plaisir à ceux qui lui sont utiles. Jusqu’à ce qu’il n’en ait plus besoin. Il était un ami agréable pour Bill Morneau, mais il a réagi froidement lorsque ce dernier, pris dans les filets de WE Charity, devint une menace à cause de sa propre vulnérabilité. Les deux frères Kielburger avaient tissé une toile d’araignée à l’intérieur de sa propre famille. Sophie l’épouse, Margaret la mère et Sacha le frère accumulaient des cachets substantiels d’orateur.

Vision désuète

Justin Trudeau profite de la faiblesse du Parti conservateur handicapé par son extrême droite morale. J’écris cette chronique avant l’élection, mais peu importe celui qui devient chef des conservateurs, le parti demeure engoncé dans une vision politique désuète. Le parti ne comprend pas à l’évidence comment glamouriser à la mode d’aujourd’hui celui qui le dirige. Stephen Harper et Andrew Scheer, c’était du lourd, comme on dit.

Trudeau, lui, plie comme un roseau, il se métamorphose comme un papillon, il butine dans toutes les fleurs qui le nourrissent électoralement et surtout il se tient loin des grands arbres aux racines trop profondes.

L’argent lui brûle les mains à condition que ce soit celui des payeurs de taxes. Et il ne faut pas sous-estimer son côté boxeur. Une défaite électorale lui serait intolérable. Grâce à son père, il est né au pouvoir et c’est pourquoi il est le contraire d’un parvenu. Perdre le pouvoir le plongerait dans l’ombre. En fait, Justin possède toutes les qualités d’un monarque séduisant et sympathique.

Humeur électorale

En démocratie, les dirigeants peuvent être éjectés. Non pas forcément à cause de leurs défauts, mais plutôt en fonction de l’humeur changeante des électeurs. Et comme cela semble le cas au Canada, ils peuvent aussi s’accrocher à leur poste à cause de la faiblesse de l’opposition.

Il est donc prévisible que Trudeau demeure à la tête du Canada. Cet ancien acteur acceptera douloureusement d’être délogé de la scène politique qu’il occupe, se croyant investi en quelque sorte du droit divin de gouverner parce que son propre père l’avait occupée avant lui.

À l’ère des apparences plutôt que du contenu, Justin Trudeau demeure le plus fort. Et les Canadiens sont sans doute trop épuisés par la COVID-19 pour vouloir opter pour l’inconnu sans relief.

Décidément, à ce jour, la pandémie a aidé Justin le prodigue.