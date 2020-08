Une rentrée pas comme les autres: formules variables pour la reprise

La rentrée se fera à géométrie variable dans les cégeps et universités de la province, ce qui cause du stress et laisse en suspens plusieurs questions pour des étudiants.

« C’est beaucoup de stress et je ne sais pas à quoi m’attendre », laisse tomber Noémie Joannette, 17 ans, qui a terminé une étape importante de sa vie (le secondaire) tout en nageant dans l’incertitude provoquée par la pandémie.

À l’approche du début des cours, la future étudiante en sciences au cégep régional de Lanaudière, à Terrebonne, sent l’angoisse monter en elle.

Plusieurs cégeps ont annoncé que les cours se donneront principalement à distance, mais des étudiants pourront se déplacer pour faire des formations pratiques.

Des collèges ont aussi prévu des suivis individualisés en personne avec les enseignants ou la possibilité d’assister à des cours en classe à différents moments pendant la session, en alternance.

Sur les neuf cours à l’horaire de Noémie Joannette, quatre se feront à distance.

« C’est normal, vu ce qui se passe », reconnaît-elle.

Vie étudiante

Elle craint également que la vie étudiante qui fait le charme du cégep soit quasi absente en raison de toutes les restrictions liées à la prévention de la COVID-19. « Ça risque d’être vide et triste », se résigne-t-elle.

Le scénario est semblable dans le réseau universitaire, où la majorité des cours se donnera aussi en ligne. Le portrait varie d’un établissement à l’autre, mais aussi selon les programmes d’études.

Classes extérieures

À l’Université de Sherbrooke, 60 % et plus des heures d’enseignement seront données en personne. Une douzaine de lieux ont été aménagés sur le campus pour y tenir des classes extérieures et des cours seront offerts dans des locaux à l’extérieur du campus, notamment dans des églises.

« C’est inspirant, affirme Jade Marcil, présidente de l’Union étudiante du Québec. Ce genre de pratique là aurait pu se faire dans d’autres universités. »

À l’Université de Montréal, ce sont plutôt 30 % des cours offerts qui auront « une composante de présentiel ».

C’est une déception, admet Gabrielle Larouche, qui entame son bac en sciences infirmières dans cette université.

« On paie les mêmes frais de scolarité, mais ce ne sera pas la même offre [de services] que d’habitude. »

Les attentes des étudiants envers la formation en ligne seront par ailleurs beaucoup plus élevées cette session-ci, ajoute Jade Marcil.

« Contrairement à la dernière session, les professeurs ont eu tout le temps cet été pour se préparer. Les étudiants s’attendent à ce que les cours soient aussi intéressants que s’ils avaient été en présentiel. »

Ce qu’il faut savoir

Des étudiants responsables de la désinfection en classe

Dans certains établissements, comme à l’Université Laval et à l’Université de Sherbrooke, les étudiants qui se présenteront en classe devront désinfecter leur bureau et leur chaise avant le début des cours.

À l’Université de Montréal, les étu-diants devront désinfecter leur station de travail et le matériel utilisé dans certains laboratoires seulement.

Une formation à ce sujet leur sera donnée en début de session.

Des cours reportés dans des cégeps

Le début des cours a été reporté de quelques jours dans plusieurs cégeps, une période qui s’étend même jusqu’à deux semaines dans certains collèges.

Des journées d’activités préparatoires sont prévues afin de donner des formations de mise à niveau pour les étudiants et des séances d’information sur les outils numériques à maîtriser.

Accueil de nouveaux cégépiens sur les campus

Plusieurs cégeps ont prévu d’accueillir en personne sur leur campus les nouveaux étudiants qui fréquenteront l’établissement cet automne.

Des activités d’accueil sur invitation sont prévues par petits groupes les premiers jours de la session, dans le respect des consignes sanitaires.

Petit lexique des modes d’enseignement

Cours en présence : enseignement en classe, inégal d’une université à l’autre.

enseignement en classe, inégal d’une université à l’autre. Cours hybride : l’enseignement se fait parfois en ligne et parfois dans la classe, selon des modalités déterminées par le professeur.

l’enseignement se fait parfois en ligne et parfois dans la classe, selon des modalités déterminées par le professeur. Cours comodal : l’enseignement se fait en classe par l’enseignant, mais il est aussi retransmis en ligne. L’étudiant peut suivre en direct le cours à distance ou le réécouter en différé.

l’enseignement se fait en classe par l’enseignant, mais il est aussi retransmis en ligne. L’étudiant peut suivre en direct le cours à distance ou le réécouter en différé. Cours à distance synchrone : le contenu du cours peut être suivi en direct par des étudiants devant leur écran en même temps que ceux qui sont assis en classe.

le contenu du cours peut être suivi en direct par des étudiants devant leur écran en même temps que ceux qui sont assis en classe. Cours à distance asynchrone : le contenu du cours peut être visionné par l’étudiant en tout temps, à l’heure qui lui convient.

MESURES

DISTANCIATION PHYSIQUE

Entre les étudiants lorsqu’ils sont assis dans les classes : 1,5 mètre

Entre les personnes dans tous les autres cas : 2 mètres

PORT DU MASQUE

Le couvre-visage est obligatoire lors des déplacements et dans les espaces communs