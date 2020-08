JACQUES, Marc-André



À l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 3 avril 2020 est décédé à l'âge de 30 ans, M. Marc-André Jacques époux de Ariane Blain.Outre son épouse Ariane, il laisse dans le deuil ses enfants Antoine et Alice, ses parents Richard et Manon, sa soeur Marie-France (Pierre-Luc), son neveu et ses nièces Élodie, Xavier et Chloé, ses beaux-parents Yvon Blain et Sylvie Pouliot, son beau-frère Maxime, ses grands- parents maternelles Réal Bissonnette (Pauline), sa grand-mère paternelle Gilberte (feu Carmel Jacques), ainsi que les grands-parents des familles Blain et Pouliot: Roger Pouliot (Marthe) et Céline (feu Benoît Blain), il laisse également plusieurs oncles et tantes, cousins et cousines et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances à la:VERCHÈRESle samedi 29 aôut à compter de 9 heures. Les funérailles seront célébrées à l'église de Calixa-Lavallée à 11 heures, suivra l'inhumation au cimetière paroissial.(Veuillez prendre note que le port du couvre-visage et la distanciation sociale seront obligatoires).En mémoire de Marc-André un don à Suicide Action Montréal 5345, rue Bélanger Est, Montréal (QC) H2G 1C9. Il est possible de le faire en ligne au:www.jedonneenligne.org/sam.S. JACQUES & FILS INC.VERCHÈRES. Tél: 450-583-3511