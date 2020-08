LACHANCE, Réal



De Lachine le 11 août 2020, est décédé suite à une pneumonie aigue, Monsieur Réal Lachance, 74 ans, conjoint de fait de Mme Cécile Cardinal.Il laisse dans le deuil, sa conjointe Cécile, sa mère Rita Rouillard, son frère Robert, ses soeurs, belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces, sa belle-mère Jacqueline Moffatt Cardinal qui là beaucoup aidé dans les derniers mois et qu'il avait beaucoup apprécié, ainsi que beaucoup d'autres parentés et surtout beaucoup d'amis(e).Retraité de La Brasserie Labatt, il a aussi très connu comme gérant et chanteur dans différents clubs de Lachine. Il aimait surtout rendre le monde heureux avec ces chansons.Les funérailles en présence des cendres auront lieu le 29 août 2020 à 13 hres à L'Église St-Anges de Lachine au 1400 Boulevard Saint- Joseph, Lachine, QC H8S 2M8.(Port du masque obligatoire)