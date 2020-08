Ce vigneron a une collection de 135 tracteurs antiques

SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON | Un agriculteur de Lanaudière possède une impressionnante collection de tracteurs dont certains datent du début du 20e siècle, et ils sont tous fonctionnels.

« Mes tracteurs sont tous utilisables, on les démarre tous quatre fois par année pour les faire rouler », s’enorgueillit Paul Jodoin, propriétaire du Vignoble Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon, qui collectionne les tracteurs antiques depuis le début des années 2000.

« Je n’aime pas les nouveaux tracteurs, badine l’homme de 68 ans. Et quand il y a des pièces défectueuses, on a toujours une liste. Si on ne les trouve pas au Québec, on les fait venir des États-Unis. »

John Deere, Massey-Harris, Case IH, Cockshutt : Le Journal a pu parcourir l’imposante collection de 135 modèles qui sont entreposés dans des granges situées sur sa terre.

Photo Simon Dessureault

M. Jodoin bénéficie d’ailleurs d’un mécanicien à temps plein pour assurer que les tracteurs sont en fonction.

« Je mettais beaucoup d’heures en recherches dans les premières années », explique Richard Lamond, qui répare ces tracteurs depuis 2014.

« On a trouvé des manuels d’atelier numériques sur internet pour chaque modèle. Il y en a qui nous ont coûté 100 $ US », ajoute-t-il.

Un tracteur de 120 ans

M. Jodoin travaille ardemment depuis un an et demi avec son mécanicien pour remettre en fonction un modèle à vapeur de l’année 1900, qu’il a fait livrer d’un musée de tracteurs antiques du Manitoba. Il s’agit du Waterloo 1900, un tracteur à vapeur canadien de 24 forces qui pèse 1500 lb.

Photo Simon Dessureault

« Tout est beau au niveau mécanique, on a fait le tour et le piston est correct, détaille le vigneron. C’est le rêve de tout collectionneur d’avoir un tracteur à vapeur. »

M. Jodoin doit encore faire souder la cheminée de ce spécimen rare. « Il nous reste à voir si le réservoir est étanche et après il va fonctionner », précise-t-il. Ce tracteur fonctionne au bois et au charbon. C’est la vapeur d’eau qui le fait avancer.

Passionné depuis l’enfance

M. Jodoin est un véritable passionné des tracteurs depuis son enfance, alors que son père avait une ferme laitière.

Sa femme Johanne, qui gère également le vignoble, connaît aussi le milieu, car son oncle était vendeur de tracteurs. « Je les ai tous peints sur des tableaux, détaille-t-elle. On a aussi des petits tracteurs en jouets. »

M. Jodoin ajoute que s’il avait acheté tous les tracteurs qu’on lui a proposés, il en aurait plus de 1000.

« J’ai commencé en regardant des annonces, mais après les gens m’en offraient », décrit le vigneron.

Le couple possède aussi plusieurs instruments agricoles antiques, tels qu’une charrette à lait, une plancheuse de 1950, des semoirs de 1910 ainsi que quelques vieilles calèches.