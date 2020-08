Comment calmer les angoisses de mon petit-fils?

Mon petit-fils de 7 ans souffre d’un TDAH et ce fut long avant de régulariser son état. Pendant la pandémie, comme ma fille allait accoucher d’une petite fille, mon mari et moi avons pris le garçon avec nous pour la soulager. L’absence d’école l’a calmé, en plus du fait que mon mari, expert dans l’accompagnement des enfants, lui a consacré beaucoup de temps pendant son séjour chez nous.

Comme l’école n’a pas repris au moment du déconfinement, il est retourné chez ses parents. C’est là qu’il s’est mis à se désorganiser. Ma fille ne sait plus quoi faire avec lui. Elle n’a pas le loisir, comme nous l’avions, de lui consacrer beaucoup de temps, et elle se demande si elle ne devrait pas faire augmenter sa médication.

Nous, on n’est pas d’accord avec ça, mais on aimerait savoir ce que vous en pensez. De plus, il a du mal à accepter la petite fille qui est entrée dans sa vie. On dirait qu’il ne l’aime pas. Et comme les parents lui consacrent beaucoup de temps, il en conçoit une jalousie qui vient augmenter, du moins on le croit, son niveau d’anxiété. On ne peut pas le reprendre avec nous puisque mon mari et moi sommes retournés au travail. Alors comment faire pour aider cette petite famille, et surtout ce garçon qui souffre ?

Grands-parents soucieux

Il est reconnu que le confinement a fait bondir l’anxiété chez plusieurs enfants touchés par le TDAH. Certains pédiatres ont répondu en augmentant leurs doses de médicaments, tout en reconnaissant que ce n’était pas l’option idéale. Une consultation avec son pédiatre serait de mise. Et que diriez-vous de suggérer au papa de compenser le manque de temps de sa maman par un surcroît d’attention envers son fils ? Plus ils parviendront à lui redonner sa juste place dans la famille, plus sa tension et son stress diminueront.