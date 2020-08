COVID-19: des profs manifestent à Montréal

MONTRÉAL | Près d'une centaine de personnes, majoritairement des enseignants, ont manifesté à Montréal, dimanche, pour dénoncer le flou, selon elles, entourant le nouveau plan de la rentrée du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Ce rassemblement était organisé par le regroupement Travailleuses et travailleurs progressistes de l’éducation. Les personnes présentes revendiquaient une rentrée sécuritaire pour tous.

Certains enseignants ont également fait part de leur appréhension à devoir jouer à la police du masque.

«Regardez, moi je touche déjà mon masque tout le temps, on n’est pas censé faire ça. Vous pouvez imaginer comment ça va être avec les enfants? On va rajouter ça à toutes les consignes qu’on va leur donner et faire la discipline. C’est beaucoup. Je ne dis pas que c’est impossible d’empêcher ça, mais je pense qu’on aimerait juste pas être laissés dans l’ombre», soutient une enseignante rencontrée sur place.

Une enseignante en mathématiques au secondaire déplore, elle, que la rentrée ne se fasse pas graduellement. «C’est un retour massif et le retour le plus rapide au Canada. Sachant qu'on a été la province la plus touchée, c'est une grosse inquiétude», explique Élyse Bourbeau, en entrevue à LCN.

Le nombre d'élèves, particulièrement au secondaire, inquiète particulièrement cette enseignante. L'état des écoles aussi joue un rôle, surtout dans les établissements plus vétustes où la qualité de l'air est moindre et où la circulation de l'air est plus difficile.

Une jeune manifestante, elle, demande le port du masque obligatoire pour tous.

«Si on porte des masques, ça ne fait pas de sens que ce n’est pas obligatoire aux écoles. Ça devrait être obligatoire, parce que sinon, tout le monde va juste ne pas les porter», affirme-t-elle.

Le regroupement demande également l’ajout de ressources humaines et financières dans les écoles pour aider à respecter les mesures sanitaires prévues dans le plan.