Jean Savard: signe du destin

MORIN-HEIGHTS | Bien qu’il était promis à un brillant avenir dans le hockey professionnel, le destin a changé le parcours de Jean Savard dans les années 80. Il a troqué le bâton de hockey pour des bâtons de golf. Un choix qu’il ne regrette surtout pas 35 ans plus tard.

Installé dans le paisible petit village de Morin-Heights, au cœur des Laurentides, depuis 15 ans, l’homme file le parfait bonheur. Il y dirige le club de golf du Balmoral.

S’il a vibré au rythme du hockey pendant toute sa jeunesse, il travaille dans un domaine qui l’a toujours passionné. Le sport, c’est sa vie.

« Je n’ai pas pu m’établir dans la LNH, assume pleinement celui qui a porté les couleurs des Blackhawks de Chicago et des Whalers de Hartford au tournant des années 80. Le hockey, c’était ma vie. Mais le destin en a décidé autrement. Je n’étais pas dû pour faire ma carrière dans ce sport. Je l’ai fait dans un autre qui me passionnait tout autant, le golf.

« La mémoire est une faculté qui oublie, ajoute-t-il avec sagesse, installé sur la terrasse du club de golf qu’il dirige depuis 2007, lors d’un entretien avec Le Journal. J’étais amer dans les années suivantes, mais tout a bien tourné. »

Encore aujourd’hui, Savard cherche les raisons pour lesquelles il n’a pu s’installer à Chicago. Choix de second tour de la formation de l’Illinois à l’encan 1977, son chemin était quasi tracé dans l’organisation. Le directeur général et entraîneur-chef Bob Pulford l’a fait dérailler.

Pourtant, le jeune homme de Verdun, alors âgé de 19 ans, sortait d’une dernière saison junior de 84 buts et 180 points chez les Remparts de Québec. Il avait percé sa formation professionnelle dès sa première tentative à l’automne 1977 alors que Pulford lui avait fait une place en envoyant le Québécois Pit Martin à Vancouver.

Début prometteur

Placé sur le quatrième trio en compagnie de Darcy Rota et Jean-Pierre Bordeleau, il avait récolté 18 points en 29 matchs jusqu’à Noël. Il jouait avec des idoles de jeunesse en Stan Mikita et Tony Esposito.

« Je pétais le feu. J’avais un fan-club et j’étais parti pour la gloire, s’amuse-t-il en racontant son début de saison chez les pros. Mais à cet âge, on ne pense pas au côté des affaires. J’avais un contrat à deux volets assorti de plusieurs bonis. »

Durant la pause de Noël, Pulford lui réservait un cadeau empoisonné en le rétrogradant au club-école à Dallas. Une véritable gifle.

« J’étais tellement débiné. Je ne comprenais pas et mes coéquipiers non plus. Je n’ai jamais su les raisons. Deux ans plus tard, j’avais demandé à être libéré. Les Whalers m’avaient réclamé et je voyais la possibilité de m’établir dans l’alignement à Hartford.»

Pas si vite. Même s’il a côtoyé Bobby Hull, Gordy Howe et ses deux fils, Mark et Marty, il est plutôt resté coincé dans les mineures à Springfield, au Massachusetts.

Jeune rusé

Par chance, il avait un plan B dans sa manche. Dès sa deuxième saison chez les pros, il avait écouté les conseils de ses coéquipiers plus âgés à Chicaco. Ceux-ci lui avaient dit de trouver un second emploi complémentaire.

Quoi de mieux que de travailler dans l’univers du golf après la saison ? Savard suivait des cours en administration à l’École des hautes études commerciales (HEC) de Montréal. Et l’été, il faisait ses classes comme adjoint dans les clubs.

De fil en aiguille dans cet univers où les postes vacants étaient aussi rares qu’un albatros, le destin avait frappé. Alors que le talentueux hockeyeur s’apprêtait à s’envoler vers l’Europe à l’âge de 27 ans, il avait pris la chance de déposer sa candidature sur une opportunité de professionnel en titre au club de golf de Napierville.

Les dirigeants l’avaient retenu en le mettant devant un dilemme. C’était le golf ou le hockey.

« J’ai réfléchi pendant deux semaines. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de hockeyeur. Je voyais un meilleur avenir au golf. Ce n’était pas évident de sauter sur une ouverture à l’époque.

« À cet âge, je me demandais ce qu’il se passerait au hockey une fois après avoir atteint 30 ans. C’était plus payant aller jouer en Europe que devenir pro de golf. Mais j’ai pensé à long terme.

« Une job de pro au golf, c’est quasi une job à vie. J’aimais ça et j’étais privilégié d’y arriver à 27 ans. »

C’est donc après 43 matchs et 19 points dans la LNH ainsi que 195 parties et 170 points dans la Ligue américaine qu’il a accroché ses patins.

Vers un autre rêve

Savard est demeuré à Napierville durant six ans avant de se rapprocher de la région de Montréal quand le club de golf l’Atlantide a ouvert ses portes en 1990. Il a alors occupé le poste de directeur général et professionnel en titre.

C’est quelques années plus tard qu’il a réalisé un autre rêve que celui de jouer dans la LNH. Il est devenu copropriétaire du club de la Seigneurie de Saint-Hilaire, en Montérégie, où il est demeuré pendant plus de 10 ans.

En 2007, le propriétaire du Balmoral, Christophe Folla, l’a recruté pour diriger son club privé.

Photo courtoisie

« J’avais 50 ans. C’est un bel endroit et j’ai décidé de partir à l’aventure, souligne-t-il. J’habitais sur la Rive-Sud et je voyageais tous les jours, au début. Le travail était exigeant et j’avais de jeunes garçons. C’était sept jours sur sept. Je me suis ensuite installé dans les Laurentides. »

En s’établissant en bordure du parcours il y a sept ans, Savard jouit donc de la beauté du paysage laurentien, gère le club et vit de sa passion.

À 63 ans, il ne veut surtout pas s’arrêter.

Du club municipal de Brossard à la Suisse

Photo courtoisie

Jean Savard a obtenu ses premiers galons dans le golf québécois en travaillant comme adjoint au club municipal de Brossard. C’était sa façon de tremper dans les deux mondes. Le hockey l’hiver et le golf l’été.

Même s’il n’a pas évolué aussi longtemps qu’il l’aurait voulu dans la LNH à l’époque, le hockeyeur de Verdun a vécu de belles expériences.

Après avoir affronté ses idoles du Canadien, dont Guy Lafleur, joué au Forum de Montréal à quelques occasions et avoir marqué son premier but à son deuxième match en carrière contre les Rockies du Colorado, il a obtenu du succès à Zurich, en Suisse.

Avec les Lions, le même club où est passé Auston Matthews, durant trois saisons. Ce n’est pas un vilain endroit pour passer le milieu de la vingtaine.

« C’était une superbe expérience. Les joueurs sont idolâtrés là-bas. Les partisans sont fanatiques. Ils chantaient, allumaient des pétards et grimpaient sur les poutres de l’aréna, se rappelle-t-il.

« Je m’étais habitué aux langues, dont l’allemand que j’avais appris, poursuit-il. Les joueurs étrangers avaient toujours plus de pression pour produire. J’en ai tellement vu arriver et repartir sans paie.

Grande vie

Après chaque saison, Savard rentrait au bercail et reprenait son travail au club de golf municipal. C’était complémentaire.

« Mon cœur ne penchait pas entre le hockey ou le golf. J’avais toujours aimé les deux. C’était la vie parfaite. L’été sur le parcours et l’hiver sur la glace. Par chance, je n’avais pas de blonde à ce moment », lâche-t-il en ricanant.

Toutefois, après la troisième saison, l’appel de la petite balle blanche était plus fort que celui de la rondelle.

Trente-cinq ans après avoir pris sa retraite, il ne regrette rien. Bien qu’il aurait souhaité jouer à Chicago avec son cousin Denis, il est heureux de ce qu’il a accompli à ses huit campagnes dans le hockey professionnel.

Jean Savard

Photo courtoisie

Âge : 63 ans

Père de deux garçons, Benjamin (18 ans) et Marc-Olivier (20 ans). En couple avec sa conjointe Manon Lemieux depuis 35 ans.

Emploi : Directeur général du club de golf Le Balmoral

Carrière : Choix de 2e tour, 19e au total, des Blackhawks de Chicago à l’encan 1977 de la LNH.

A porté les couleurs des Blackhawks en 1977 et 1978 et ensuite celles des Whalers de Hartford en 1979.

En Europe, a joué à Zurich durant trois saisons et Salzbourg en Autriche une saison.

A commencé sa carrière junior avec le Junior de Montréal en 1974.

Il a ensuite joué deux saisons chez les Remparts de Québec.

Récipiendaire du trophée Jean-Béliveau dans la LHJMQ avec ses 180 points en 1976-1977.

Au 25e rang de l’histoire de la LHJMQ avec ses 180 points en une saison et au 19e rang avec ses 84 buts en une saison.