L’automne au théâtre: le public prêt à retourner dans les salles

Certaines pièces affichent complet et des supplémentaires sont annoncées. La reprise des activités théâtrales connaît un engouement. Les amateurs sont visiblement prêts à retourner dans les salles.

Le Théâtre du Nouveau Monde, Chez Duceppe, le Rideau Vert et le Trident ont annoncé, au cours des derniers jours, des représentations supplémentaires pour certains spectacles de leur programmation alternative automnale.

Des pièces à l’affiche dans des salles reconfigurées et qui tiennent compte des normes de la Santé publique. Des salles, selon le lieu de présentation, qui accueilleront entre 50 et 177 spectateurs.

Au Trident, à Québec, des supplémentaires ont été ajoutées pour les pièces La Sagouine, Exercices de style, Ce qu’on respire sur Tatouine et Les Barbelés.

« Nous sentons un très très grand engouement. Les gens sont vraiment heureux de revenir au théâtre et encore plus de la proposition qui leur est faite. Nous sommes absolument ravis et surtout très touchés par la réponse du public », a lancé Sophie Léonard-Vaillancourt, coordonnatrice aux communications au Trident.

Au Rideau Vert, plusieurs représentations de la pièce Adieu Monsieur Haffmann, qui met en vedette Ariel Ifergan, présentée du 29 septembre au 31 octobre, affichent presque complet.

« Les ventes de billets vont très bien. Nous sommes satisfaits. Les gens nous disent qu’ils sont contents de revenir au théâtre », a indiqué Alice Côté Dupuis, attachée de presse et responsable du marketing.

Le Rideau Vert annoncera, demain, l’ajout de 12 supplémentaires.

Chez Duceppe, 4000 billets ont été vendus pour les pièces Toutes les choses parfaites, King Dave et La meute.

La meute, qui met en vedette Guillaume Cyr, affiche complet et des billets pour des supplémentaires seront bientôt mis en vente.

En 48 heures

Au Théâtre du Nouveau Monde, des supplémentaires ont été ajoutées, 48 heures après la prévente destinée aux abonnés. Quatre représentations ont été ajoutées pour Zebrina, une pièce à conviction avec Emmanuel Schwartz, et pour L’Avalée des avalés, qui met en vedette Benoît Landry, Sarah Laurendeau et Louise Marleau.