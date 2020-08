Le chant du cygne pour Alvarez

Avant le deuxième affrontement contre Sergey Kovalev, Eleider Alvarez et son entraîneur ont conclu un pacte ensemble. À la prochaine défaite, il était entendu que le boxeur devait accrocher ses gants, afin de quitter son sport en bonne santé. C’est le scénario qui se produira après cette défaite douloureuse contre Joe Smith Jr., encaissée samedi dans la bulle de Las Vegas.

Il ne faut pas se surprendre d’un tel dénouement. Alvarez (25-2, 13 K.-O.) n’a pas été compétitif contre Joe Smith Jr. (25-3, 21 K.-O.), tout en recevant une mitraille de coups de puissance. Il a subi une correction. C’est le signe évident d’un déclin qui s’est amorcé depuis un an, selon son entraîneur, Marc Ramsay.

«On s’est dit qu’on allait faire un dernier tour de piste ensemble et qu’on allait s’arranger pour que ça soit le fun, a mentionné Marc Ramsay au Journal de Montréal dans les minutes après la défaite contre Smith Jr.

«On allait continuer d’avancer tant que ça faisait du bon sens. Contre Smith Jr., c’est la première fois qu’on constatait qu’on n’était vraiment pas dans le coup. Je veux qu’on arrête cela. Il ne faut pas oublier qu’il y a une vie après la boxe.»

Plus le même gars

Alvarez est sur une pente descendante depuis le camp d’entraînement du deuxième choc contre le Russe Sergey Kovalev. On se souvient qu’il était champion à ce moment-là. Il n’y avait pas que la blessure au talon qui ennuyait le monarque WBO des mi-lourds et son équipe à l’époque.

«On a connu des difficultés durant ce camp, a souligné Ramsay sans détour. On a continué à en avoir par la suite.

«Je le vois dans le gymnase. Eleider n’est plus le même gars. Je le constate depuis un petit bout.

«Les jambes ne sont plus là comme avant. Son métabolisme a ralenti. Il n’est simplement plus capable de suivre et son corps non plus.»

Statistiques éloquentes

À première vue, on peut penser que les propos de l’entraîneur sont durs à l’endroit de son protégé des 11 dernières années. Par contre, ils sont secondés par des statistiques qui ne mentent pas.

Ramsay comptabilise toutes les données de chaque exercice de ses poulains au gymnase. Il suit leur évolution de façon très serrée. Lorsqu’il a un doute, il n’hésite pas à aller consulter des spécialistes de haute performance.

Depuis plusieurs mois, Alvarez présentait des chiffres qui annonçaient ce qui allait arriver samedi contre Joe Smith Jr.

«Son métabolisme n’est plus ce qu’il était, a-t-il ajouté. Les rounds de sparring sont de plus en plus compliqués, et ce, peu importe les partenaires qu’il a devant lui.

«On le savait que la fin approchait avec lui.»

Au fil des années, Ramsay a été en mesure de faire entendre raison à plusieurs boxeurs, afin qu’ils mettent fin à leur carrière au bon moment. Il pourra ajouter le nom d’Eleider Alvarez à cette courte liste au cours des prochains jours.

Une correction

Contre Smith Jr., Alvarez n’a jamais été dans le coup. De la première à la dernière seconde. Le Québécois d’origine colombienne a livré sa pire performance en carrière.

Même s’il était supérieur sur le plan technique sur papier, il a été débordé par la pression de l’Américain qui a utilisé sa recette habituelle. Celui-ci a appliqué une pression soutenue sur le représentant de GYM. Ses coups de puissance ont fait du dommage.

«J’ai regardé le combat d’Alvarez contre Sergey Kovalev. Ça m’a fourni les données nécessaires sur la façon de le battre, a indiqué Joe Smith Jr.

«On a travaillé avec ce qu’on a vu. Je savais que je devais boxer davantage parce qu’il possède une bonne main droite. Il m’a atteint solidement, mais je suis capable d’encaisser aussi.»

La qualité du camp n’est pas en cause

Plusieurs observateurs tenteront de trouver les raisons précises pour expliquer la défaite à sens unique d’Eleider Alvarez contre Joe Smith Jr. Parmi les points qui seront soulevés, il y aura le camp d’entraînement qui a été tenu au Québec avec les restrictions de la Santé publique. Toutefois, Marc Ramsay écarte rapidement cet argument du revers de la main.

«Ça n’a rien à voir, a mentionné l’entraîneur au sujet des restrictions imposées par la Santé publique pour les sports de combat. On a fait ce qu’on avait à faire dans le gymnase pour être prêts pour ce combat-là.»

«Ce n’est pas une question de tactique ou de préparation. Eleider est simplement rendu au bout du rouleau.

«À la boxe, ça paraît plus que dans les autres sports. Tu ne peux pas te cacher sur un quatrième trio comme au hockey.»

Un rouleau compresseur

Dès la première cloche, Smith Jr. a imposé le rythme des échanges et Alvarez n’a jamais été en mesure de trouver des solutions. À un certain moment, Ramsay a même indiqué à son boxeur qu’il était prêt à arrêter le combat s’il n’offrait pas une meilleure opposition.

«On n’était pas dans le coup à partir du premier round. Malgré tout, j’espérais qu’Eleider pourrait faire basculer l’allure du combat avec un coup de puissance.

«Je voyais que Smith brûlait du gaz et j’avais toujours espoir que ça pourrait fonctionner.»

Au septième assaut, Alvarez a failli réussir sa mission. Il a atteint Smith Jr. avec une bonne droite à la tempe, mais il n’a pas été en mesure de suivre avec une attaque soutenue qui aurait pu mettre fin au combat.

«À mesure que les rounds défilaient, la défensive d’Eleider prenait le bord également. Après le huitième round, je l’ai averti que c’était son dernier round pour qu’il provoque quelque chose. Par contre, je voulais une bonne défensive et une bombe.

«Je ne voulais pas qu’il prenne de mauvais coups comme il l’avait fait dans les rounds précédents.»

Finalement, Smith Jr. a fini son travail de démolition dès les premières secondes du neuvième assaut. C’était la première défaite par knock-out en carrière d’Alvarez.

Les examens médicaux d’après-combat ont révélé qu’Alvarez a subi une fracture du nez lors de son combat contre Joe Smith Jr.

La blessure à l’épaule subie par Alvarez lors de la première portion du camp d’entraînement n’a pas été un facteur dans le revers, selon Ramsay. Son boxeur était rétabli à 100%.

Comme le veut le protocole, Alvarez, Ramsay et Russ Anber ont sauté dans le premier avion pour revenir à Montréal hier matin. Ils ont dû faire une escale à Philadelphie avant d’atterrir à l’aéroport Montréal-Trudeau en fin d’après-midi.

La carrière d’Eleider Alvarez en quelques dates

28 août 2009 : Premier combat professionnel contre Jesse Sanders.

: Premier combat professionnel contre Jesse Sanders. 28 novembre 2015 : Victoire contre Isaac Chilemba, et il devient aspirant obligatoire du champion WBC Adonis Stevenson. Finalement, l’affrontement contre Stevenson ne se concrétisera jamais.

: Victoire contre Isaac Chilemba, et il devient aspirant obligatoire du champion WBC Adonis Stevenson. Finalement, l’affrontement contre Stevenson ne se concrétisera jamais. 24 février 2017 : Il obtient de la visibilité en battant Lucian Bute à Québec.

: Il obtient de la visibilité en battant Lucian Bute à Québec. 3 juin 2017 : Alvarez poursuit sa route en battant Jean Pascal dans un combat où il domine.

: Alvarez poursuit sa route en battant Jean Pascal dans un combat où il domine. 4 août 2018 : Alvarez est sacré champion du monde WBO des mi-lourds avec une victoire par knock-out contre Sergey Kovalev.

: Alvarez est sacré champion du monde WBO des mi-lourds avec une victoire par knock-out contre Sergey Kovalev. 2 février 2019 : Il perd sa ceinture contre Kovalev dans un duel où il n’est pas l’ombre de lui-même.

: Il perd sa ceinture contre Kovalev dans un duel où il n’est pas l’ombre de lui-même. 22 août 2020: Dure défaite contre Joe Smith Jr. et il rate l’occasion de retourner en championnat du monde.

Les statistiques du combat

Eleider Alvarez

Coups lancés: 153

Coups qui ont atteint la cible: 51

Taux d’efficacité: 33%

Coups au corps: 23

Joe Smith Jr.

Coups lancés: 369

Coups qui ont atteint la cible: 125

Taux d’efficacité: 34%

Coups au corps: 8

Note: Smith Jr. a atteint la cible plus souvent qu’Alvarez dans six des huit rounds d’action. Smith Jr. menait 80-72 et 79-73 [sur deux cartes] au moment de l’arrêt du combat.