Les mutants: des modèles différents pour enfants

Annie Langlois s’y connaît en jeunesse. Détentrice d’un doctorat en littérature jeunesse de l’Université Sorbonne Nouvelle à Paris, cette ex-directrice artistique aux éditions la courte échelle a écrit une douzaine de livres pour enfants. Et depuis une quinzaine d’années, elle participe à l’écriture de séries comme Toc, toc, toc, Subito texto, 123... géant! et Salmigondis. Alors, quand elle déclare qu’elle a écrit Les mutants avec « l’objectif d’offrir aux enfants quelque chose de nouveau », on porte attention.

Nouvelle quotidienne de Télé-Québec destinée aux 8-10 ans, Les mutants entrera en ondes lundi. Non, son scénario n’est pas inspiré de vacances d’été qu’Annie Langlois aurait passées en région reculée quand elle était petite. Bien qu’elle ait baptisé le village où évoluent ses personnages Notre-Dame-du-Lointain, en clin d’œil au chalet qu’elle possède à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, l’auteure n’a pas puisé dans ses souvenirs pour concocter la prémisse de l’émission.

« Je voulais servir aux jeunes quelque chose qui déstabilise, qui surprend, qui dépasse le Télé-Québec habituel, qui dépasse notre écriture habituelle », explique-t-elle.

Imparfaits

Photo courtoisie Téléfiction et Télé-Québec

Les mutants, c’est l’histoire de Tom (Philippe Scrive) et Léo (Mathéo Piccinin-Savard), deux frères parachutés chez leur grand-père (Rémy Girard) pour l’été. Légèrement plus vieux, le premier s’amourachera d’une voisine (Laura Compan). Le second se liera d’amitié avec deux marginaux : Zoé (Vivi-Anne Riel) et Marcus (Alfred Poirier). Ensemble, ils tenteront de sauver une famille en pleine mutation.

Photo courtoisie Téléfiction et Télé-Québec

Annie Langlois tenait à articuler son histoire autour de protagonistes qui sortent de l’ordinaire, non seulement pour stimuler sa créativité, mais pour offrir au jeune public des modèles différents.

Photo courtoisie Téléfiction et Télé-Québec

« Je voulais créer trois antihéros : Zoé l’hyperactive, Léo l’anxieux et Marcus l’Asperger. C’est plus porteur que d’avoir des héros super sympathiques, super parfaits et super tout. Et puis, les personnages pour lesquels j’ai beaucoup moins de plaisir à écrire, c’est souvent ceux qui sont très lisses. Quand je suis arrivée sur Passe-Partout, mon préféré, c’était Ti-Brin. J’aime les imperfections. »

Photo courtoisie Téléfiction et Télé-Québec

Espoir

Contrairement aux autres séries jeunesse présentement en ondes, Les mutants n’a pas été tournée en studio. La plupart des scènes ont été filmées en extérieur.

« On a loué des maisons, on a été dehors... Pour une quotidienne jeunesse, c’est inédit », souligne Anne Langlois.

« Quand on regarde des émissions américaines, l’action se passe beaucoup dehors, poursuit-elle. Quand j’étais petite, je regardais les Contes pour tous... La guerre des tuques, Bach et Bottine... C’était aussi dehors. Mais aujourd’hui, en production jeunesse au Québec, c’est en studio. On est cantonné. Avec des décors limités. J’avais envie de proposer quelque chose d’autre. J’avais vraiment besoin d’en sortir. »

Télé-Québec a déjà commandé une suite aux Mutants, confirme Annie Langlois. Les tournages devraient commencer le mois prochain.

Pour l’auteure, il s’agit d’une nouvelle qui devrait réjouir le secteur jeunesse.

« Quand je vois que Télé-Québec donne le feu vert à une série comme la nôtre, je me dis qu’il y a de l’espoir pour les émissions jeunesse. On remonte la pente », déclare Annie Langlois.

Pour les adultes

Jusqu’à présent, le nom d’Annie Langlois est apparu au générique d’une seule série de fiction pour adultes : la saga familiale O’, présentée à TVA de 2012 à 2019. Au cours des prochaines années, elle espère répéter l’expérience.

« Pour moi, c’est plus facile d’écrire pour les adultes, affirme l’auteure. Quand on écrit pour les enfants, il faut toujours garder en tête l’âge qu’on vise. Quand on écrit pour les adultes, on n’a qu’à s’abandonner dans l’émotion, les histoires. »

► Télé-Québec présente Les mutants du lundi au vendredi à 18 h 30.

► La série est également offerte gratuitement sur squat.telequebec.tv à raison d’un nouveau chapitre de cinq épisodes chaque lundi.