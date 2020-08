NFL: des irrégularités dans les tests de COVID-19?

Plusieurs analyses de test de COVID-19 effectuées par un même laboratoire du New Jersey ont donné de faux diagnostics positifs samedi, ont révélé les Bears de Chicago et la NFL, dimanche matin.

Après des tests additionnels, les Bears ont en effet avancé que neuf membres de leur organisation qui avaient obtenu des résultats positifs la veille ne souffrent finalement pas de la maladie. Ils ont malgré tout repoussé leur entraînement quotidien à 13 h 30 alors qu’il était initialement prévu à 9 h 20.

Ce revirement de situation a forcé le circuit à ouvrir une enquête.

«Les tests de COVID-19 quotidiens de samedi ont renvoyé plusieurs tests positifs dans chacune des équipes desservies par le même laboratoire du New Jersey, a écrit dans un communiqué la NFL. Nous travaillons avec notre partenaire de test, BioReference, pour enquêter sur ces résultats, tandis que les clubs travaillent pour confirmer ou exclure les tests positifs.»

Les Browns de Cleveland ont notamment obtenu plusieurs résultats positifs dans leurs rangs. Ils ont immédiatement annulé l’entraînement du jour et procédé au nettoyage de leurs installations. Ils ont toutefois indiqué qu’aucun membre de l’équipe n’avait de symptômes.

«Les clubs prennent des mesures de précaution immédiates comme indiqué dans les protocoles de santé et de sécurité de la NFL [et de l’Association des joueurs] dont la recherche des contacts, l'isolement des individus et l'ajustement temporaire du calendrier, le cas échéant, a ajouté la NFL. Les autres laboratoires utilisés pour les tests de la NFL n'ont pas eu des résultats similaires.»

Selon les informations du réseau ESPN, les noms de seulement quatre athlètes sur plus de 3000 présents dans les différents camps d'entraînement figurent actuellement à la liste des joueurs atteints par la COVID-19.

La saison du circuit doit s’amorcer le 10 septembre avec un duel entre les Texans de Houston et les actuels champions du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City.