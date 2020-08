Nouvelle réalité, nouvelle ambiance

Les plateaux de télé grouillent beaucoup, beaucoup moins qu’avant. En cette ère de COVID-19, l’ambiance est complètement différente. C’est du moins ce qu’on a observé durant notre visite du tournage d’À tour de rôles à TVA.

Nouveauté du calendrier 2020 animée par Marie-Ève Janvier, À tour de rôles titillera la fibre nostalgique des amateurs de fiction cet automne en proposant des entrevues dans lesquelles des acteurs discutent des rôles marquants qu’ils ont tenus au petit écran.

Les 12 émissions commandées par TVA sont tournées en rafale jusqu’au 4 septembre au fameux studio G, un endroit qui accueille habituellement des productions à grand déploiement comme Révolution.

Mais, dimanche, quand on quittait des yeux l’imposant décor dans lequel l’animatrice opérait, on avait l’impression d’observer l’enregistrement d’une émission de beaucoup plus petite taille.

Nombre restreint d’allées et venues en coulisses, caméras contrôlées à distance, équipe réduite... La game a changé.

Sans public

Sans pandémie, À tour de rôles aurait assurément été enregistrée devant public. À l’heure actuelle, ce n’est pas le cas.

« Ça surprend au départ », avoue le réalisateur Daniel Laurin (La Voix) au Journal. « Les premières fois, quand on présentait les invités, j’aurais voulu des applaudissements. »

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Pour pallier cette absence, l’équipe d’À tour de rôles a conçu un plateau circulaire doté d’une vingtaine d’écrans géants sur lesquels les extraits des séries concernées sont diffusés. Concoctée par Lüz Studio, une entreprise montréalaise de conception visuelle, cette structure évoque celle d’un dôme.

« C’est notre Times Square, indique Daniel Laurin. On voulait que l’artiste sente qu’il est invité dans une bulle. »

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

En quatre mois

Alors qu’on entend souvent dire qu’en télévision, les projets prennent du temps avant d’atterrir en ondes, le développement d’À tour de rôles s’est déroulé à la vitesse grand V. L’émission prendra l’antenne dans trois semaines, soit quatre mois après avoir été imaginée par Attraction et Québecor Contenu.

« Le plus grand défi, ça a été de faire libérer les droits des extraits qu’on voulait présenter, parce que les bureaux des archives sont fermés en temps de COVID-19 », signale le producteur Martin Métivier.

Une « bonne vibe »

Jusqu’à présent, une douzaine d’acteurs ont participé à l’émission, dont Maude Guérin, François Papineau, Marie-Thérèse Fortin, Catherine-Anne Toupin et Rémy Girard.

Malgré la horde de mesures qui doivent être suivies (port du masque, distanciation) en raison du coronavirus, Marie-Ève Janvier parle d’une « bonne vibe » de travail. « J’aime notre plateau. Je m’y suis tout de suite bien sentie. On n’est pas une grosse gang. C’est rassurant pour moi. »

À surveiller lundi

POUR EMPORTER

Dans sa formule de longue entrevue menée face à face, sans artifice, France Beaudoin, jase avec un homme qui n’a pas son pareil quand il est question de raconter une histoire : Fred Pellerin. Poète, auteur, chanteur et musicien, l’artiste se livre avec toute la franchise et l’humour qu’on lui connaît.

► 15 h, ARTV

LES MUTANTS

Photo courtoisie

Dans le tout premier épisode de cette fiction quotidienne jeunesse, Léo, Zoé et Marcus, des enfants réunis le temps des vacances d’été, feront une étonnante rencontre. Ils tomberont nez à nez avec un vrai monstre qui a élu domicile dans une grange abandonnée.

► 18 h 31, Télé-Québec

LES RÉNOS D’HUGO

La rénovation se poursuit avec éclat grâce à Hugo Girard et son complice. Fiers et enthousiastes, ils peuvent améliorer une construction récente. À preuve, ils amorcent et réalisent des travaux dans la maison de Catherine qui pourra profiter d’un nouveau foyer à trois faces.

► 19 h, CASA

CROISIÈRES DE RÊVE

À défaut de véritablement se laisser porter par un navire en direction d’endroits paradisiaques, sous le chaud soleil, on prend place à bord du petit, mais luxueux Silver Muse qui vogue avec aisance vers les Petites Antilles, un lieu auquel les immenses bateaux n’ont pas accès

► 19 h, Évasion

FOUS DU BBQ

Hugo Girard et Bob le Chef rallument le feu pour une nouvelle confrontation amicale sur le grill. Pierre-Alexandre a bien l’intention de montrer de quel bois il se chauffe à Patrick, qui lui a appris à cuisiner quand le célibat a frappé à sa porte. Lundi, les deux hommes cuisinent sur le barbecue à l’année.

► 19 h 30, TVA