Nuages menaçants aperçus dans le ciel de Lanaudière dimanche après-midi

Une partie de la région de Lanaudière a fait l’objet dimanche après-midi d’une alerte d’orage violent pouvant causer des crues soudaines, de la grêle ou des tornades que certaines personnes ont peut-être cru apercevoir.

Des photos ont circulé sur internet où on peut voir une sorte de pointe vers le bas ou d’entonnoir sortir des nuages, notamment au-dessus du fleuve Saint-Laurent dans le secteur de Lavaltrie et au-dessus de l’extrémité est de Repentigny, à la limite de Saint-Sulpice.

Contacté par l’Agence QMI, un météorologue d’Environnement Canada surveillant la situation dans la région, Frédérick Boulay, a expliqué qu’il ne s’agit pas d’une tornade, mais de «ce qu’on appelle un arcus, un "scud", en anglais, sur le devant de l’orage». «Ce n’est pas en rotation. Le radar ne capte pas de rotation, a-t-il dit. Sur les photos, on voit un nuage qui descend de l’orage, mais on ne peut pas conclure à une rotation.»

Il a ajouté que, bien que la surveillance radar ne conclue pas qu’il y a eu rotation, «ça ne veut toutefois pas dire qu’il n’y en a pas eu».

Le phénomène en a quand même impressionné plusieurs qui ont pris des photos et les ont partagées.

Environnement Canada avait émis à 16 h 40 une alerte d’orage violent pour le secteur de Rawdon et Joliette, mais le secteur de L’Assomption jusqu’à Lavaltrie, en passant par Repentigny et Saint-Sulpice, a aussi été touché. Le plus fort de l’orage a eu lieu au-dessus du fleuve. La cellule s’est par la suite dirigée vers le Richelieu, en Montérégie, en passant notamment au-dessus de Saint-Hyacinthe.

Vers 17 h 30, Environnement Canada ne rapportait aucun dommage lié à cet orage.