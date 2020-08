Plus rien à donner... reste une saison

Les joueurs du Canadien ont tout donné. Mais c’était loin d’être assez.

Il y a toujours moyen de faire plaisir aux fans et de souligner tout le mérite des jeunes Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi, de Jonathan Drouin et des vétérans Carey Price et Shea Weber...

Toujours le plaisir de parler d’un avenir radieux et ensoleillé pour les Glorieux...

Mais la réalité plate et brutale, c’est que le Canadien a encore perdu en première ronde des séries éliminatoires et qu’il n’a pas gagné la moindre série depuis 2014.

Et si le Canadien a perdu cette année, après avoir accédé aux séries grâce à la COVID-19 et à une belle victoire en qualification contre les Penguins de Pittsburgh, ce n’est pas par paresse ou par manque de cœur. À part Max Domi, tout le monde s’est défoncé et Carey Price a joué comme il est censé jouer. Un grand.

Si le Canadien a perdu, c’est parce qu’il manque de talent et de profondeur. Parce que ses meilleurs joueurs n’arrivent pas à faire la différence à moyen terme.

Faire les séries?

Je sais qu’on est tous un peu euphoriques. Vos favoris ont tellement été affreux et déprimants au cours des cinq dernières saisons, que cette belle randonnée épique contre les Flyers de Philadelphie a mis un baume sur les cœurs brisés. Et ravivé la foi des fans et l’ardeur des fefans.

Mais ce que je comprends de cette défaite contre les Flyers de Philadelphie, c’est que rien ne garantit que le CH participera aux séries la saison prochaine.

Parce que donner un grand coup pendant deux semaines au mois d’août et jouer soir après soir contre des équipes coriaces et acharnées, c’est deux affaires complètement différentes.

Pas pour rien que les directeurs généraux parlent d’une nouvelle saison quand les séries commencent.

Voyez-vous, les Flyers ont gagné quatre matchs à deux. Ç’a l’air serré. Mais si vous rapportez ces statistiques sur 82 parties, on va se dire que la différence entre les deux équipes est énorme.

Des différences infimes

En fait, la différence entre une des très bonnes équipes de la ligue et une des médiocres comme le Canadien est moins spectaculaire qu’on ne pense.

Il y avait 18 points en saison régulière entre le Canadien et les Flyers. Ça fait neuf victoires de plus. Soit à peu près une victoire et quart de plus par tranche de 10 matchs. Y a rien là si les deux équipes se retrouvent pour une série quatre de sept. Ça peut se gommer facilement.

L’émotion, un malaise cardiaque, un vétéran collé sur le banc, un ou deux mauvais buts et tout peut basculer. Ça aurait pu arriver contre les Flyers de Philadelphie.

Mais pendant 82 matchs, ces petites différences finissent par tuer les chances d’une équipe de se faufiler dans les séries.

C’est parfois, l’absence d’un deuxième gardien fiable, ce sont les blessures, les chicanes à l’intérieur du vestiaire, c’est un coach routinier incapable d’allumer ses joueurs soir après soir, c’est l’absence de deux ou trois joueurs robustes et intimidants pour imposer le respect sur la route...

Des lacunes en apparence mineures qui peuvent ruiner une saison.

Ces lacunes, elles étaient encore présentes quand vous faites le bilan des six matchs. Comment expliquer que le Canadien a marqué dix buts en deux matchs et perdu les quatre autres en ne comptant que trois buts ?

Cette irrégularité serait mortelle dans une longue saison où la crème finit par monter à la surface.

Les fractions de seconde de la F1

Si vous voulez encore mieux saisir la différence entre une saison régulière et ce que vous venez de vivre en août, pensez à une course de Formule 1.

Quand Lewis Hamilton rogne un tiers de seconde sur son poursuivant pendant un tour, ce n’est même pas un clin d’œil. Vous ne pouvez pas percevoir la différence.

Pourtant, à la fin d’une course de 60 tours, Hamilton va devancer le deuxième par 20 secondes. Et vingt secondes en F1, c’est une fraction de l’éternité. Vous avez le temps d’aller aux toilettes. Ou presque.

On sait maintenant que le Canadien peut faire pas trop mal en qualifications. Est-ce que cette équipe est capable de gagner une course? C’est votre réflexion qui vous donnera la réponse.

Votre réponse doit absolument inclure Joël Bouchard.

Du cash pour Alvarez !

Photo courtoisie

J’écris ces lignes avant le combat entre Eleider Alvarez et Joe Smith jr. J’espère qu’Alvarez a gagné et qu’il pourra obtenir une autre chance pour un combat de championnat.

Mais ce que j’espère le plus, c’est qu’Alvarez, qui a maintenant 36 ans, puisse se retirer avec un coussin financier confortable. Ce gars-là a tellement ramé, il s’est tellement fait abuser quand il a passé deux ans à se faire niaiser comme aspirant obligatoire à Adonis Stevenson, qu’il est loin d’avoir les investissements qu’il aurait mérités. David Lemieux est propriétaire de trois maisons et il n’a gagné qu’un combat pour le titre mondial. Comme Alvarez.

Hier, ESPN a versé quelques centaines de milliers de dollars à Top Rank pour organiser la soirée. Top Rank a gardé son pourcentage pour présenter Alvarez contre Smith. Première coupe. Puis, Yvon Michel qui a négocié le combat, garde sa part qui peut aller jusqu’à 30 % dans certains cas. J’espère que c’était moins hier. Il y a ensuite Stéphane Lépine, le gérant d’Alvarez qui, je le souhaite, agit comme bénévole (!).

Ensuite, il faut payer tout le travail de Marc Ramsay et de ses adjoints ainsi que les dépenses du camp d’entraînement. Minimum 10 % et c’est bien correct.

Sauf que si vous additionnez les pourcentages de toute la chaîne, vous vous retrouvez avec un boxeur de 36 ans qui vit encore dans l’insécurité.