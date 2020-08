Quelle folie que le mariage entre personnes âgées

Je fus sidérée de lire les propos de cette femme âgée de 74 ans qui ne faisait que se plaindre. Remariée à un homme de 85 ans avec lequel elle avait un nombre si incalculable de divergences d’opinions qu’on se demandait pourquoi elle avait choisi ce monsieur pour se mettre la corde au cou à un âge aussi avancé.

Au-delà de cette grosse bêtise, elle avait en plus la fâcheuse manie de ne vouloir vivre que pour ses enfants. Ce que le monsieur en question n’appréciait pas non plus.

Je suis née dans une famille de 8 enfants de parents qui n’aimaient pas les enfants. Ils les avaient eus parce que dans leur temps, il fallait à tout prix en faire pour ne pas être jugés par l’Église. Pas besoin de vous dire que je n’ai pas eu d’enfants moi-même. Aînée de la famille, j’en avais assez de mes frères et sœurs. D’autant plus que des enfants qui braillent, j’haïs ça ! En fait, j’haïs les enfants tout court !

A-t-on idée de se marier rendu à un âge aussi avancé quand c’est le bonheur total de vivre seule comme je le fais moi-même ? Je me suis mariée une fois dans ma vie et ce fut assez. Et même si je trouve cette femme niaiseuse de vouloir se désâmer pour ses enfants, je te jure que si un homme comme le sien venait m’empêcher de faire ce dont j’ai envie, il prendrait la porte ben raide.

Anne

À lire vos propos, on peut certainement avancer qu’elle et vous, vous n’avez pas été faites dans le même moule. Ce qui me porte à vous dire que peu importe l’âge, le droit de vouloir une vie de couple dans le mariage est loin d’être niaiseux, mais tout à fait légitime. Tout comme il vous est permis d’aimer la solitude, il est permis à d’autres de préférer la compagnie.