Série Xfinity: Labbé 17e à Dover

​Alex Labbé a dû se contenter du 17e rang dimanche après-midi à l’occasion de la 21e épreuve de la saison en série NASCAR Xfinity présentée au circuit de Dover, dans l’État du Delaware.

Le pilote de Saint-Albert participait à sa deuxième course en moins de 24 heures sur cette piste ovale. Il avait terminé à la 19e position la veille.

Labbé s’était hissé à la huitième place à 28 tours de la fin, en retardant son dernier arrêt au puits de ravitaillement. C’est finalement à deux tours du gagnant, Chase Briscoe, qu’il va mettre un terme à son programme double à Dover.

Le vainqueur, qui signe une sixième victoire cette saison, a devancé Ross Chastain et Austin Cindric. Brandon Jones et Daniel Hemric ont suivi en quatrième et cinquième positions respectivement.

Direction Daytona

Labbé se dirigera maintenant vers le complexe de Daytona, en Floride, où aura lieu la prochaine course en série Xfinity vendredi soir prochain à 19 h 30.

Le Québécois s’est toujours bien comporté sur ce redoutable anneau de vitesse depuis ses débuts dans la deuxième division majeure du NASCAR.

C’est à cet endroit, à l’occasion de la première étape du championnat en février dernier, qu’il a obtenu l’un de ses trois top 10 de la saison 2020.

À l’image de son compatriote Raphaël Lessard, le seul espoir pour Labbé de participer aux séries éliminatoires, qui s’amorcent le 26 septembre à Las Vegas, c’est de remporter la victoire dans l’une ou l’autre des cinq dernières épreuves du calendrier régulier. Lourde commande, on en convient.

Après Daytona, la série fera escale à Darlington, en Caroline du Sud (5 septembre), à Richmond, en Virginie (11 et 12 septembre) et à Bristol, au Tennessee (18 septembre).

Labbé, qui occupe actuellement le 15e rang au classement cumulatif, concède 52 points au détenteur de la 12e place, Brandon Brown. Seulement les 12 premiers au tableau seront qualifiés pour participer aux séries. Rappelons qu’une victoire permet à un pilote d’obtenir un laissez-passer pour les séries.

Lessard aussi

C’est aussi le seul scénario qui s’offre à Lessard, à qui il ne reste que trois courses pour mériter sa place dans les séries éliminatoires au championnat des camionnettes NASCAR.

Classé 19e à Dover vendredi soir, le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce est actuellement 14e au classement avec 305 points, soit 73 de moins que Todd Gilliland, dont le nom figure au dixième et dernier rang donnant accès aux séries.

Les camionnettes feront des arrêts au circuit de Gateway, en Illinois (30 août), à Darlington (6 septembre) et à Richmond (10 septembre) avant le début des séries éliminatoires prévu le 17 septembre à Bristol.