Un trou d’un coup à 4 ans

Rocco, un jeune golfeur amateur de 4 ans, a réussi ce que bien des gens, même des professionnels, ne réussiront jamais dans leur vie: un trou d’un coup.

Le jeune garçon a accompli l'exploit sur une normale 3 d’un terrain de golf de Wheeling, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Le père de Rocco, Mario Figaretti, a eu la chance de capter le tout à la caméra.

Sur la vidéo relayée sur les réseaux sociaux, il est possible de voir l’enfant s’élancer et frapper la balle avec un de ses fers. La balle tombe dans l’allée et poursuit sa course jusqu’au vert avant de s’enfoncer dans la coupe du fanion.

Et pour confirmer qu’il avait bel et bien réussi son coup, Rocco descend la butte à la course pour récupérer sa balle.

Fier de son fils, M. Figaretti écrit avec sa publication: «Il pratique tout le temps dans la cour. Dire que je suis fier serait un euphémisme.»