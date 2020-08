BTS déclasse Blackpink grâce à ses admirateurs

Le groupe coréen BTS a encore pu compter sur la mobilisation de ses fervents admirateurs pour fracasser un autre record, en fin de semaine, lorsque son nouveau vidéoclip pour la chanson Dynamite a accumulé 101,1 millions de vues dans les vingt-quatre heures de son lancement sur YouTube.

​Très attendu, il va sans dire, le vidéoclip de l’immensément populaire boys band à sept têtes a largement distancé les 86,3 millions de vues de How You Like That, de Blackpink, une autre formation issue de la vague K-pop qui détenait le record depuis le 26 juin dernier.

Captures d’écran, YouTube

En fin de journée, lundi, le coloré Dynamite approchait les 190 millions de vues et la chanson se préparait à dominer les palmarès dans des dizaines et des dizaines de pays.

C’est aussi le cinquième titre de BTS à se hisser dans le top 10 des vidéoclips qui comptent le plus de vues au cours de la journée de leur apparition sur YouTube.

Les fans s’impliquent

Un tel tour de force ne repose pas que sur les qualités artistiques du clip et de la chanson. Pour se hisser vers de nouveaux sommets, le septuor mise sur son ARMY, le groupe de fans le plus dévoué sur la planète actuellement.

Les fans de BTS, du moins ceux de Montréal avec qui Le Journal s’est entretenu, lundi, ne s’en cachent pas : ils ont tout mis en œuvre pour que Dynamite batte la marque de Blackpink.

Captures d’écran, YouTube

« Quand le clip est sorti à minuit, j’étais là pour la présentation en direct. J’avais un système pour voir le clip, regarder ensuite d’autres de leurs clips puis revenir voir Dynamite afin que mes vues comptent », raconte Victoria Hope Najar, du groupe de fans BTS Montréal.

Pourquoi mousser à ce point Dynamite ? Parce que c’est la première chanson entièrement en anglais du groupe coréen et que ses admirateurs d’ici tiennent à ce qu’elle joue à la radio.

« Surtout en ces temps incertains. C’est une chanson pleine d’espoir et de couleurs », dit-elle.

L’indice Shazam

Les actions des fans de BTS ne se limitent pas à YouTube. Depuis vendredi, ils interpellent les stations de radio locales. Ils demandent aussi à ceux qui écoutent la chanson sur une plateforme de streaming de demander le titre via l’application Shazam.

« C’est un indice de ce que les gens aiment écouter dans une certaine région, indique Juhi Patel. Si une chanson est “shazammée” souvent, ça veut possiblement dire que les gens veulent l’entendre à la radio et que les gens veulent voir le groupe en concert. »

C’est d’ailleurs l’objectif ultime des fans québécois de BTS. Voir leurs favoris sur scène chez nous, une fois que la pandémie sera chose du passé.

« Ça permettrait à plusieurs ARMYs de partout dans le monde de découvrir notre province parce que plusieurs personnes sont prêtes à voyager pour les voir en spectacle », conclut Shannon Rochon.