Dépistage de la COVID-19: feu vert pour les Mets après des tests négatifs

Les Mets de New York pourront reprendre l’action mardi contre les Marlins de Miami après une nouvelle ronde de résultats négatifs aux tests de dépistage de la COVID-19.

C’est du moins ce qu’a rapporté le New York Post, lundi. Un joueur et un membre du personnel avaient été déclarés positifs avant le dernier match d’une série de quatre contre les Marlins, jeudi.

Cette rencontre, et la série de trois parties contre les Yankees de New York prévue en fin de semaine, ont ainsi été reportées. Ces duels pourront rapidement être repris à l’aide de programmes doubles, puisque les Marlins et les Yankees sont les deux prochains adversaires des Mets.