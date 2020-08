Molson Coors: encore soif de rabais de taxes

Molson Coors demande à la Ville de Montréal de revoir à la baisse son compte de taxes parce qu’elle estime que les terrains de sa brasserie sont surévalués, a appris Le Journal.

« On trouve que les valeurs de la Ville sont déraisonnables. On conteste ces hausses. Il y a un processus de contestation en place. On va faire valoir nos droits », a indiqué au Journal la semaine dernière le porte-parole de Molson François Lefebvre.

Mardi, la multinationale américaine a ajouté un mandat au Registre des lobbyistes pour obtenir « la prise d’une orientation visant la réduction de ces taxes foncières et ainsi réduire les dépenses d’exploitation de la société », peut-on lire.

« Molson est tout à fait disposée à s’entendre sur des valeurs plus raisonnables avec la Ville dans le contexte de la demande de révision », a précisé au Journal son directeur des affaires corporatives, François Lefebvre.

Même si Molson n’est plus propriétaire des terrains de la rue Notre-Dame, le brasseur est encore responsable du compte de taxes et les conteste cette fois à titre de locataire.

Pour y arriver, l’entreprise vient d’entamer un processus administratif pour une demande de révision, selon les informations obtenues par Le Journal et confirmées par la Ville de Montréal.

Ce type de démarche est monnaie courante dans le monde des affaires. Des sociétés comme le Groupe Altus offrent aux entreprises « un processus de contestation fructueux et un accès rapide aux remboursements ».

Pas la première contestation

Ce n’est pas la première fois que Molson demande de revoir à la baisse son compte de taxes, souligne Danielle Pilette, professeure à l’UQAM et experte en gestion municipale.

« Dès que le Centre Bell a été construit, Molson a contesté ses comptes de taxes. L’entreprise n’a rien à perdre en contestant encore son compte », a-t-elle analysé (voir plus bas).

« Je comprends parfaitement pourquoi Molson veut un rabais de taxes, mais la solution serait de les baisser pour tout le monde », a indiqué de son côté Renaud Brossard, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables (FCC).

Pour Unsal Ozdilek, professeur à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et spécialiste en évaluation immobilière, Molson doit payer sa facture.

« Ils doivent payer leur compte de taxes comme tout le monde. S’ils veulent avoir ça, pourquoi pas tout le monde ? À moins qu’il y ait une erreur dans l’évaluation », a déploré celui qui forme les évaluateurs à l’université.

Ces derniers jours, Le Journal n’a pas pu s’entretenir avec la mairesse de Montréal Valérie Plante.

« Le dossier est en cours d’analyse. Une réponse sera formulée d’ici le 1er novembre, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale », s’est limitée à dire une relationniste, par courriel.

– Avec la collaboration de Marie Christine Trottier et Jean-Michel Genois Gagnon

♦ En délaissant Montréal pour la Rive-Sud, Molson bénéficiera d’un crédit de taxes foncières d’environ 15 millions de dollars sur cinq ans de la Ville de Longueuil, qui lui a aussi vendu le terrain pour le tiers de la valeur foncière.

Des propriétés bien en vue des Molson

CENTRE BELL

Après avoir acheté le club de hockey Canadien et le Centre Bell en 2009, la famille Molson a contesté la valeur de 285 millions $ attribuée à la propriété par la Ville de Montréal. Avant elle, l’ex-propriétaire George Gillet avait lui aussi contesté les rôles d’évaluation passés.

PLACE BELL

Photo d'archives, Antoine Lacroix

Sur la Rive-Nord, le Groupe CH de la famille Molson a intenté une poursuite de 7 millions $ contre la Ville de Laval parce qu’il ne s’entendait pas sur sa facture de taxes municipales de la Place Bell, qui a coûté 200 millions $, dont 120 millions $ de fonds publics.