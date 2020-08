Flyers-Islanders: une intense partie d'échecs à prévoir

Deux rencontres des demi-finales d’associations sont à l’horaire dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi. Les bourreaux du Canadien de Montréal, soit les Flyers de Philadelphie, amorceront leur parcours contre les Islanders de New York.

Les deux matchs du jour seront présentés sur les ondes du réseau TVA Sports. Voici un aperçu de ces deux duels.

Islanders de New York – Flyers de Philadelphie (match numéro 1)

Photo d'archives AFP

Les Islanders constituent une équipe disciplinée au possible dans l’exécution du plan de match de leur entraîneur Barry Trotz. On a vu, contre les Capitals de Washington, un groupe qui préférait sacrifier le spectacle pour s’assurer d’obtenir des résultats probants.

Ainsi, il n’est pas rare de voir un joueur élite comme Mathew Barzal, quand New York marque le premier but, rejeter la rondelle en fond de territoire plutôt que de prendre le risque de se la faire soutirer par l’ennemi. Des joueurs offensifs comme Anthony Beauvillier, Anders Lee et Jean-Gabriel Pageau ont aussi accepté, à l’instar du reste du groupe, d’adopter le «jeu Islanders». Des entrées de zone simples, des bâtons actifs en zone centrale et un échec avant agressif, mais appliqué selon certaines balises très strictes.

La formation new-yorkaise est consciente de ses limites sur le plan offensif et compense justement par un style de jeu hermétique et prudent. De quoi faire rager ses adversaires. Parlez-en à Alex Ovechkin...

Le problème, c’est que les Flyers ont un peu la même mentalité... Bon, il est clair que Philadelphie dispose de plus d’outils que New York en attaque.

Mais la formation de la Pennsylvanie n’en demeure pas moins extrêmement difficile à déstabiliser sur le plan défensif. Cette équipe applique une pression constante sur le porteur de la rondelle et est passée maître dans l’art de tuer les attaques ennemies en zone neutre.

L’une des seules façons de causer des ennuis à ce groupe est de le battre à son propre jeu. Les Islanders devront parvenir à utiliser un échec avant soutenu pour compliquer la vie des défenseurs des Flyers en sortie de zone.

Globalement — et nous avons été à même de le constater contre les Canadiens —, Philadelphie, malgré un grand talent, n’a pas l’équipe la plus rapide. New York devra en tirer profit.

Stars de Dallas – Avalanche du Colorado (Dallas mène 1-0)

Photo AFP

Alors que la majorité des experts voyaient l’Avalanche remporter cette série plutôt facilement, les Stars ont surpris lors de la joute initiale en battant le Colorado 5 à 3.

Il faut dire que cette équipe n’est pas à prendre à la légère. Après avoir connu un lent départ en séries, le trio numéro 1 du club, composé d’Alexander Radulov, Tyler Seguin et Jamie Benn, est de retour sur ses patins et a causé bien des ennuis à l’Avalanche en lever de rideau de cette confrontation.

Dallas compte aussi, faut-il le rappeler, sur une unité défensive à faire rêver. Miro Heiskanen, John Klingberg et Esa Lindell forment un top trois aussi dynamique qu’efficace.

À l’autre bout, cependant, l’Avalanche peut se targuer d’avoir les armes pour batailler de façon équitable avec Dallas. Nathan MacKinnon (resplendissant dans le premier match avec deux buts et une aide), Mikko Rantanen et Gabriel Landeskog forment un premier trio dont la réputation n’est plus à faire. Le reste de l’attaque a aussi les outils pour faire bien des dommages.

À la ligne bleue, le jeune Cale Makar, lequel est tellement fluide sur patins, mène un groupe de défenseurs où sont bien répartis talent et intelligence défensive.