Dans une résidence de Montréal, Gilles Lézi a applaudi bruyamment la sélection de Jason Wright au poste de président de l’équipe de Washington dans la NFL.

Le 17 août, Wright est devenu le premier Noir à occuper le poste de président d’une formation dans l’histoire de la NFL.

Lézi n’a pas manqué de féliciter son ami quand la nouvelle a été confirmée.

Lézi et Wright ont porté les couleurs des Wildcats de Nortwestern de 2000 et 2003.

Photo courtoisie

Évoluant tous les deux à la position de porteur de ballon, ils ont été colocataires à leur dernière campagne dans la NCAA.

« Je suis vraiment content de sa nomination et je lui ai écrit pour le féliciter, mais je ne suis pas très, très étonné, mentionne l’ancien joueur tout étoile des Spartiates du Vieux-Montréal. Il est vraiment brillant et il mérite vraiment ce poste. »

Dans cette même maison, on retrouvait aussi Michael Blake qui a travaillé avec Barack Obama lors de son élection en 2008 et occupe un poste important à New York au sein du parti démocrate.

« Quand on se parle, je leur demande qu’est-ce que j’ai fait de mal », souligne Lézi avec un sourire, lui qui est éducateur au Centre de santé Tulattavik de l’Ungava, établissement qui favorise la réinsertion sociale, et s’implique au sein du personnel d’entraîneurs de la formation juvénile des Aigles d’Or de l’école secondaire Dalbé-Viau depuis plusieurs années.

« Je suis content de mon parcours. »

Photo courtoisie

Nouvelle image

Au-delà de la couleur de la peau de son ami, Lézi estime que le propriétaire Dan Snyder a fait le bon choix.

« Si on enlève qu’il est Noir, c’est un homme très qualifié. L’image de l’équipe en a pris un bon coup dans les dernières années. Il sera en mesure d’embaucher les bonnes personnes pour refaire la réputation de l’équipe et lui offrir une nouvelle image. Il possède une solide expérience comme consultant [responsable des politiques d’inclusion et de diversité et de la culture d’entreprise chez McKinsey & Compagny]. C’est certain que son embauche va aider les Noirs parce que c’est le premier à le faire et ça va ouvrir des portes à d’autres dans le futur. »

« Dans une ville comme Washington où le pourcentage de Noirs est élevé, sa présence est un atout mais, avant tout, il possède les compétences, de poursuivre Lézi. La cause des Noirs lui tient à cœur et il sait d’où il vient. Il a toujours été très, très impliqué. À sa dernière année à Nortwestern, il était le président de la Fraternité Alpha Phi. Il était responsable de la chapelle d’avant match. Malgré un emploi du temps très occupé, il ne l’était jamais trop pour ne pas te parler. »

7 saisons au sommet

Après son passage à Northwestern où il a conservé une moyenne de plus de 90 % dans sa prémédecine, Wright a évolué sept ans dans la NFL, se retirant en 2011 après deux saisons avec les Cardinals de l’Arizona.

« Ce n’était pas Barry Sanders, mais il était notre capitaine et notre meilleur joueur à notre dernière année en 2003, indique Lézi. Je bloquais pour lui comme centre arrière. C’était un plombier qui faisait toutes les besognes qu’on lui demandait. Il a été élu sur la 2e équipe d’étoiles All american. Il m’a impressionné en retournant à l’école au Booth School of Business pour faire son MBA et en tournant le dos à un contrat de 4 millions qu’il aurait pu signer en profitant de son statut d’agent libre. Il a choisi les affaires, mais il aurait réussi s’il avait opté pour la médecine ou le génie. »

Réunion

Si les deux amis s’échangent des messages texte lors d’événements importants, Lézi espérait le revoir cet automne à l’occasion des célébrations entourant le 20e anniversaire du championnat du Big Ten, mais le COVID-19 a modifié les plans.

« C’est très rare que Northwestern gagne. Ce fut un gros exploit quand nous avons gagné à notre première année en 2000. J’avais été partant dès le premier match comme porteur de ballon et je m’étais retrouvé sur les unités spéciales à la mi-saison. En quatre ans à Northwestern, trois de nos porteurs ont atteint la NFL et moi j’ai joué dans la LCF. »