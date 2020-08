Les Flyers blanchis par les Islanders

Les Flyers de Philadelphie n’ont pas été en mesure de marquer un but et ont perdu le premier duel de leur série éliminatoire les opposant aux Islanders de New York au compte de 4 à 0, lundi soir, dans la ville-bulle de Toronto.

Les tombeurs du Canadien de Montréal en première ronde se sont butés au gardien Semyon Varlamov, qui a réalisé un deuxième blanchissage consécutif. Le Russe avait fait le même coup aux Capitals de Washington lors du dernier match des «Insulaires» au premier tour.

C’est le défenseur Andy Greene qui a été le premier à toucher les cordages dans cette série.

En première période, l’arrière de 37 ans a déjoué le gardien Carter Hart avec un puissant lancer frappé de la pointe. Il s’agissait de son premier but dans l’uniforme des Islanders, lui qui avait été acquis des Devils du New Jersey en février dernier. C’était également sa première réussite en éliminatoires depuis 2010.

Le premier engagement a été complètement dominé par les vainqueurs, qui ont notamment décoché 15 tirs en direction du filet adverse. De leur côté, les Flyers ont testé Varlamov seulement quatre fois lors du premier tiers.

Le match aurait d’ailleurs pu leur glisser des mains beaucoup plus rapidement si Hart n’avait pas été spectaculaire.

Le jeune homme de 22 ans a réservé son plus bel arrêt à Brock Nelson. Hart a réalisé un vol qualifié avec sa mitaine, alors que l’attaquant adverse était complètement seul et avait le filet ouvert.

Les autres buts des Islanders ont été inscrits en troisième période. Leurs auteurs ont été Jean-Gabriel Pageau, Anders Lee et Devon Toews (filet désert).

Au final, Varlamov a été parfait sur 29 lancers, tandis que Hart a repoussé 25 des 28 rondelles dirigées en sa direction.

Les deux formations se retrouveront mercredi, à 15h, pour le deuxième duel de leur série.